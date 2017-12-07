新加坡首推电动共享汽车 未来总计投放一千辆

据新加坡亚洲新闻台报道，新加坡首个电动车共享计划将在12月12日推出。
据报道，法国波洛莱(Bollore)集团子公司BlueSG表示，首阶段将推出80辆电动车，用户可通过手机应用BlueSG进行预订。该应用程序将于12月5日在App Store和Google Play上发布。共有一千辆汽车将被投放到道路上，包括首批投放的80辆。
2016年，BlueSG与新加坡政府交通部门签署了一项协议，旨在推动实施电动车共享计划。
租赁费用以使用时间而不是里程来计算，用户可以从2个预订计划中进行选择。
其一是会员年度优惠计划，用户每月只需支付15新元(约合人民币74元)，即每分钟支付0.33新元(约合人民币1.7元)，最低预订15分钟。其二是会员周计划，用户不用支付经常费用，只需每分钟支付0.5新元(约合人民币2.4元)，最低预订15分钟。
据报道，BlueSG总经理弗兰克•维特(Franck Vitte)在一次新闻发布会上表示：“我们很高兴即将在新加坡正式启动这项计划，这将是继巴黎之后全球第二大电动车共享计划。”
报道称，到2017年底，BlueSG将在新加坡设置30个站点、120个充电点。（环球网）
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