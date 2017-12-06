新加坡导演陈睿翰：希望为中华文化向世界传播出一份力

在刚刚结束的第四届丝绸之路国际电影节上，新加坡导演陈睿翰心里的石头落下了。他的第一部中新合拍电影《戏曲总动员》终于签约落定，有望在明年六一节前后在中国上映。
海外华人、中国戏曲……陈睿翰的这部电影融合了多种元素，这一切都源于他小时候萦绕不去的记忆。“我记得以前常常在庙会上能看到戏曲表演，但现在越来越少了，如果再不弘扬戏曲文化，我担心这么珍贵的艺术会渐渐在新加坡消失，以后孩子们再难看到了。”
“这种担心，激发了我想创作一部儿童戏曲电影的想法。”陈睿翰说。
在他的故事里，一位中国京剧花旦的混血女儿帮助一个8岁的男孩学中国戏曲，竟成功带他走出自闭症的世界，他甚至还登台扮演了齐天大圣孙悟空。
“中国和新加坡在电影上的交流较为缺乏，其实两国之间有很多故事可以写，这些剧情也并非异想天开。”陈睿翰说。
“中国电影市场很庞大，很有吸引力。我一直想和中国电影人合作，如今这个愿望终于快实现了。”他说。
帮助陈睿翰把“愿望”变成现实的是北京电影学院青年电影制片厂。当初为这部电影立项，他们看重的不仅是扎实的剧本，更是剧本背后中国文化“走出去”的内在潜力。
“其实我们海外华人也很希望为中华文化向世界传播出一份力。”陈睿翰说，“借助‘一带一路’机遇，相信未来这样的合作会越来越多。”
日前在福州举行的第四届丝绸之路国际电影节期间，来自丝绸之路沿线国家的电影人代表与中方电影人代表签署了电影合拍协议及《丝绸之路及沿线国家电影产业交易平台联盟声明》。这些合拍电影的总投资额约为２３亿元人民币，签署合作的意义在于促进中国电影“走出去”，促进丝路沿线国家电影的交流与合作。（新华社）
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