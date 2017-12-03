美国减税，新加坡却要加税，机场费也要涨价了

作为特朗普政府执政以来最大的“成绩”，美国30年来最大的税改法案即将出炉。美国公司税率将大幅降低，征税体制也将发生较大变化。
消息传出的同时，新加坡《星期天时报》报道说，新加坡机场建设可能钱不够用，需要增加机场使用费，最快明年就会涨价。
新加坡市场分析，新加坡很快会调高消费税，现在又要增加机场税，看到美国减税，很多新加坡人恐怕要哭晕在厕所。
《星期天时报》报道说，由于新加坡第五航站的兴建，新加坡将增加机场使用费。第五航站将在2030年落成。
第五航站的樟宜东发展项目的总开支，预料将达到数百亿新元，项目包括主要的基础设施和地面工程。
项目建成后，预料将每年接待7000万名旅客。而整个樟宜机场的占地也将翻番，超过2000公顷，每年接待高达1.5亿人次的旅客。
樟宜东计划也是新加坡自从1981年樟宜机场开幕以来试图强化新加坡主要航空枢纽地位的最雄心勃勃的计划。
《星期天时报》说，新加坡交通部接受该报记者机场费涨价问题的询问时说，交通部不排除旅客费用的调整。
目前，樟宜机场的机场费是34新元，其中包括保安税，转机费是6新元。2013年之前机场费是28新元。
交通部说，由于樟宜航空枢纽的战略重要性，政府将承担大部分樟宜东项目的费用。其余费用则由樟宜机场集团和其他航空利益相关者承担。
新加坡总理李显龙本月初宣布，新加坡将加税，因为政府在投资和社会服务方面的开支增加了。但他没有说何时会加税。
星展银行最新研究报告指出，政府预计在明年的财政预算案中调高消费税，从目前的7%调高至9%，并在接下来两年陆续实行。
对于增加机场费来兴建第五航站的计划，新加坡管理大学一名副教授说，这是公平的做法，因为第五航站建成后，其他航站就不会那么拥挤，更加舒适。
但也有学者警告说，当局需要小心处理此事，第五航站还在兴建就要为此收费，这是要向航空业发出怎样的信息？
因为，樟宜机场一直是亲商的，保持收费低廉取得竞争优势的，甚至提供津贴来保持航空交通增长的。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost