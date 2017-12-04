刚刚，这张照片刷爆了整个澳洲

已经进入了人生的倒计时阶段，很快就要离开人世了...老奶奶被Graeme和同事接上急救车时，还回头看了最后一眼生活了一辈子的房子，然后说一声道别，“再见了”。









Graeme和同事心知肚明，接到这样一个任务，说明这位老奶奶，一路上，车内的气氛有些凝重，老人话不多或已无力再多说什么，

而Graeme一直想说点什么，缓解一下这种凝重的气氛，

“老太太，您还有什么未完成的愿望吗？我们希望可以帮您实现，”

Graeme问道，

没想到，这样一句问侯的话仿佛触动到了老奶奶，她的脸色居然出现了一丝喜悦之情，她顿了顿，然后说到，

“我想，去看一次海。”











对于这个要求，Cooper和同事仅仅是思考了一瞬间便同意了。

因为他们知道，

这可能是老太太人生中最后一次看海了，我们必须满足她的临终愿望。

于是这辆救护车掉头来到了昆士兰Hervey Bay的一处美丽的海滩。

到达目的地，Graeme和同事Danielle，推着病床载着老人，来到了海边，

看着宁静的大海，老人突然兴奋得像个孩子，

“看到大海的一刹那，她整个人精神多了，而且十分的开心。”

Cooper这样说道。

老奶奶此刻也打开了话匣，

“你知道吗，当年，我跟老公就是喜欢这片海，凭着一时的冲动搬来了Hervey Bay，一住就是一辈子，后来，他走了，我也再没回来看过，

现在，我也要走了，就想回来看看，这里有我年轻时的样子和我的爱”

听到这里，Cooper和同事已经难掩泪水，





老奶奶的手，已经因激动而颤抖，看到老人如此开心，

Cooper突发奇想，回到车里拿出一个呕吐袋，装了一些海水，想让老人再感受一下大海的温度，海水的感觉。

“当她伸手进去的时候，我能看到她胸口在震动，她的心跳在加快。接着她重新躺好，闭上眼睛，手也不动了。”

“当我问她感觉如何，老人看向大海的方向说，

‘我觉得很平静，所有事情都不能再更完美了。’”









这样一段难忘的经历被Cooper及其同事记录了下来，并上传到了QAS（昆士兰急救组织）官方Facebook上，一夜之间刷爆整个澳洲，

人们在感动中传递着这份爱，无数人为之落泪。









网友评论：







“有时候，并不是药物，训练或者技能能治愈他人，而是一种感同身受的情感共鸣，让这个世界变得不同。





Daniell和Graeme做得好，救援服务队的全体成员为您们感到骄傲。”





多年前，我一个朋友结婚，婚礼那天，朋友的妈妈由于罹患癌症晕倒了，后来急救车来了，可是最终，担架没有把她送到医院，而是应这位坚强母亲的要求，将已经抬上担架的她带到了女儿结婚的教堂，

生命的最后一刻，这位母亲想要亲眼看着自己的女儿成婚，走进人生的另一个阶段，见证女儿的幸福瞬间。

几天后，这位母亲去世了。救援人员这样的善意考虑让当时在场所有的人都感动的流下了眼泪。

澳大利亚所有州，所有地方的救援人员都做的很棒，由衷的感谢您们。









“在欧洲，这个叫遗愿救护车。它可以帮助那些临终的人去实现他们的最后心愿，比如说，去看音乐会，去海滩，去看看自己最心爱的动物等等。”









几年前，我和我的一位同事也照顾过一位病人，在我们载她回家的路上，她问我们能不能最后带她去一次海边。

我们带她到了海边后，打开了后车门，问她想不想吃冰淇淋，她笑着说想吃。

我们把冰淇淋给她不久后，那个几乎没吃几口的冰淇淋就掉在了地上。这个病人就这样走了。

她就那样安详地躺在那，脸上还挂着微笑。

虽然这已经是一段往事了，但却依然让我记忆犹新。你们的工作人员也是好样的，做得好，同行们。







太美好了！！！我希望所有人可以为这些有爱和充满人性的故事打call，而不是去关注那些编造出来的狗血剧，矛盾冲突或者恐怖事件。

你们真的很棒！













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