阿失联潜艇搜寻无进展 艇员或“早已死于爆炸”

据埃菲社12月2日报道称，经过俄罗斯机器人的检测，阿根廷海军排除感应器在南大西洋水下477米处探测到的“碰触信号”来自17天前失踪的、载有44名艇员的“圣胡安”号潜艇。
“已经确认这些碰触信号并非来自潜艇船体”，海军发言人恩里克·巴尔维在布宜诺斯艾利斯向记者表示，他在今天上午已经透露，一个俄罗斯机器人将会下潜到水下477米深处检查，正是在这里感应器发现62米长的“类似变形船体表面”的“碰触”。
最近几天在潜艇搜索区域发现了6个“碰触信号”，其中两个信号已经被排除。在今天排除了另一个应该来自另一艘沉船的信号之后，还剩3个信号有待俄罗斯机器人检验，以便确认是否属于“圣胡安”号潜艇。
巴尔维表示，俄罗斯机器人是2日才刚开始使用的，它可以下潜至最深1000米深处进行探测和视觉观察，而几天前使用的美国机器人只能下潜到300米深处。
另据俄罗斯卫星通讯社报道称，俄罗斯海军前总参谋长维克托·克拉夫琴科12月1日表示，阿根廷失联潜艇“圣胡安”号艇员很可能在舱内蓄电池爆炸起火后几分钟内遇难。
克拉夫琴科解释称，该潜艇为单舱室潜艇，没有隔舱壁，因此如果发生爆炸或火灾，火势会瞬间蔓延船体内部。他说：“在这种情况下，艇员几乎会瞬间死亡。”
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost