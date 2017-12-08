外资涌入给美国股市“火上添薪” 成反弹最新动力

美媒称，外国投资者的资金正以近年来最快的速度大量涌入美国股市，结束了长期的抛售模式，为长达8年多的反弹提供了新的动力。
据美国《华尔街日报》网站12月3日报道，根据德意志银行最新公布的数据，今年截至9月，外国投资者在美国股市上已经投入664亿美元，这是自2012年以来最大的购买热潮。进入秋季后，外国投资者的购买势头尤其强劲，9月投资者购买了价值263亿美元的美股。
外国投资者的这种兴趣标志着连续4年的资金外流后的明显逆转。他们此前4年通过抛售美股抽回了几十亿美元的资金。
报道称，外国投资者对美股兴趣日增使得长期以来的反弹得以延续，尽管今年存在对政策僵局的担忧，而且有些人认为估值看上去已达到极限。
由于人们再次对减税和更快的经济增长持乐观态度，道琼斯工业平均指数上周突破24000点，成为今年的第五个重要里程碑。
此外，有迹象表明外国投资者的买入还没有停止。美国银行美林金融管理部最近对全球基金经理进行的调查发现，购买美国股票的资金配置11月出现上涨，但仍然低于历史水平。
英国赫米斯基金管理公司的投资组合经理迈克尔·拉塞尔说：“我们正在极力向客户陈述加大在美国市场投入的理由。”他说，今年在关注新兴市场后，强劲的美国经济和企业实力支持投入更多资金以购买美国股票，特别是可以从放松管制和经济形势改善中获益的金融类股票。
报道称，2000年和2007年，海外的买入达到顶峰，外国投资者在涌入美国股市后紧跟着进行大肆抛售。一些分析人士说，这可能是外国投资者“本土偏好”的结果，而且如果存在对全球经济下滑的担忧，美国市场一般是一个更具防御性的投资场所。
德意志银行首席国际经济师托尔斯滕·斯洛克说：“这一直都是历史模式，这本身令人担忧。外资买入作为一项主要指标，我们正在密切关注。”
尽管如此，分析人士说，欧洲、亚洲和中东的许多投资者似乎正在买进美国股票，其原因大体上与美国本土投资者相同。
据报道，美国部分公司实现了发达国家企业的最佳利润增幅。数据显示，标准普尔500指数成分股公司有望在今明两年分别实现10.8%和10.7%的利润增长。如果美国国会实施了下调企业税率的税改计划，上述数据可能会更强劲。
就在亚洲、欧洲和世界上大部分其他地区的经济增长加速之际，美国经济也没有表现出多少放缓的迹象。美国商务部11月29日说，经过通胀和季节性因素调整后，第三季度美国的国内生产总值年化增速为3.3%。这是3年来增长最强劲的一个季度，超过了人们的预测。
伦敦的布鲁克斯-麦克唐纳资产管理公司投资部门主任爱德华·帕克说，美国股市“有高质量的盈利和不错的增长前景，而且大部分背景条件也更加积极”。今年，帕克增持了美国股票。
德意志银行编纂的数据显示，自去年以来，外国投资者对包括美国国债在内的债券兴趣下降，分析人士预计大部分资金最终都进入了美国股市。
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