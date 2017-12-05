研究人员今天说，婚姻可能考验一个人的理智程度，但与伴侣一起步入老年可以降低患痴呆的风险。
在一项涵盖80多万人的研究中，研究人员发现，孤独终老能使人患阿尔茨海默病和其他形式痴呆的可能性增加40%。
在长时间的同居生活之后变为孤身一人也会带来影响，这会将精神状态下滑的可能性提高20%。
这项研究的第一作者、伦敦大学学院研究员、精神病学家安德鲁•萨默拉德说：“婚姻会给健康带来许多确定无疑的好处，所以我们确实预计未婚人士的风险会更高。”
为了探索婚姻和痴呆之间的关系，萨默拉德和同事研究了15项早些时候的研究数据，这些研究涵盖广来自十几个国家的81.2万人。
这一研究的详细内容发表在英国《神经病学、神经外科与精神病学杂志》上。
不过，虽然结果很有力，但在问题依然存在：为什么会这样？
因为这项研究是观测性的，而不是基于对照试验，所以无法得出因果关系上的明确结论。
尽管如此，这些证据至少表明三种互不排斥的解释。
萨默拉德解释说：“我们认为并不是婚姻本身降低了这种风险，而是与伴侣生活在一起所带来的生活方式因素降低了这种风险。这包括更健康的生活方式，例如更关注身体健康、饮食和锻炼，而且也包括与伴侣一起聊天带来的社交刺激。
早些时候的研究显示，独居的人去世得更早，而且一旦患上癌症会更快地放弃，通常健康状况也更糟糕。
但是，已婚人士和单身人士之间的这种“痴呆差距”比死亡上的差距更大，这表明与人一起生活对于大脑也有直接的好处。第二个因素可能是失去相伴一生的伴侣所带来的极端压力，这显著影响了海马神经元，而海玛是负责记忆、学习和情感的主要区域。
这项研究说：“这一理论可以解释为什么丧偶者，而不是离婚者患痴呆的风险更高。”最后，一些未婚者可能本来就存在认知问题。
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