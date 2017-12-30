印度IT行业一年裁员近6万人 但“大屠杀”可能才刚刚开始

在几年前，印度的 IT 产业可是印度最好的就业行业之一，行业价值高达 1600 亿美元。但今年，这个行业却解雇了 56000 多名员工。
一些分析人士指出，今年的大裁员比 2008 年金融危机期间的情况还要糟糕。而且不只是裁员，印度 IT 行业在 2017 年的招聘岗位数量也大幅减少，特别是初级技术岗位的数量，与往年相比减少了一半以上。
TCS 公司和 Infosys 公司是印度最大的两家 IT 公司，这两家公司往年都提供最多的 IT 就业岗位，但是，今年它们却有史以来首次减少了公司的职员总数。这一现象不只是出现在大公司，即使是像 Tech Mahindra 这样的中等规模的公司也削减了员工数量。
“数字化和自动化的普及给某些传统工作岗位带来了颠覆性的影响，许多 IT 公司都在重新评估自己员工所需的技能，以适应市场的需求。”IT 服务管理公司 Incedo 的人力资源副总裁 Arun Paul 对外媒表示。
TeamLease Services 公司的 IT 部门总经理 Alka Dhingra 称，早些年印度 IT 行业的正常离职率只有大约 1%，但在 2017 年，印度 IT 行业的员工离职率却在 2% 到 6% 之间。“由于企业自动化水平的提高，所以企业不需要那么多人了。”
Infosys 公司在今年 1 月裁掉了 9000 人，与此同时，约 6000 名 Cognizant 公司的员工由于公司自动化水平的提高而失去了工作。
现在印度 IT 行业的情况是，如果你没有公司所需的合适的 IT 技能，那么你就有可能会被解雇。这几年来，印度的 IT 公司一直在从劳动密集型企业转型为高新技术企业，比如云计算和人工智能。这就导致了许多低级技术岗位对企业来说完全没有存在的必要，如数据输入和服务器维护等。
由于企业自动化水平的不断提高，许多印度 IT 行业低级技术工人的生存环境非常不乐观。
据分析公司 HfS Research 最近的一份调查报告显示，在 2022 年之前，将有三分之一的低级 IT 技术工人失去工作。而目前印度只有不到 5% 的 IT 技术人员能够胜任高级 IT 技术岗位。
缺乏高级技能人才的状况是非常令这个行业担忧的。据招聘公司 Head Hunters India 的创始人 Kris Lakshmikanth 估计，在未来几年内，大约 40% 的中级技术岗位将会被像数据科学家和数据分析师这样的高级技术岗位所取代。
但除了自动化水平提高等技术创新原因外，造成印度 IT 行业人心惶惶的背后还有另一原因是：印度软件外包行业的衰落，特别是在特朗普上台之后。
昔日的印度软件外包行业闻名于世，但近年来却由于亚马逊、谷歌等科技巨头提供的强大平台服务而致使该行业逐渐显现出颓废的趋势。而自 2017 年初特朗普上台以来，其推行的一系列“保护美国就业岗位”的政策致使印度外包行业丧失了大量订单。
“昔日以外包闻名的印度 IT 公司现在不得不面临转型的问题，”法律服务公司 Khaitan & Co 的 Anshul Prakash 对媒体表示。所以现在印度 IT 行业的公司在生存压力的驱使下就不得不裁掉部分员工，减少招聘规模了。
受此影响，目前印度的 IT 公司招聘大学应届生的方式都不一样了。技术培训公司 TalentSprint 公司的 CEO 兼董事总经理 Santanu Paul 称，印度 IT 行业的校园招聘在今年大幅下降了 50% 到 70%。印度的 IT 公司在早些年会大量招聘新人，然后直接签订长期合同，但现在那种招聘方式已经转变为短期的即时合同雇佣了。“由于企业的收入增长受到了压力，所以企业肯定不愿意养闲人啊，”Incedo 公司的 Paul 表示。
面对着大规模的裁员和严峻的就业前景，大量的印度 IT 行业的初级技术员工正面临着严峻的生存环境。
“大多数 IT 部门的雇员都是移民，所以他们几乎没有其它的社会支持，”印度国家心理健康与神经科学协会的 BN Gangadhar 博士对媒体表示。“这些人年轻时由于经济状况不良，所以常常孤身一人。而结婚后，他们又由于工作原因而几乎没有时间照料家庭。所以他们如果一旦失业，就会更加无助，这会给他们造成很大的心理压力和精神压力。”
但现在弥漫在印度 IT 行业的这种恐慌在短期内是不会结束的。分析人士称，到明年，该行业自动化水平的继续提高将使印度 IT 行业的近 70% 的从业人员面临失业风险。“印度以后会出现新的高技术高薪岗位，但它们数量不一定多，”TalentSprint 公司的 Paul 表示。
“技术的创新对就业环境所造成的破坏将会在近期持续下去，这种破坏在未来两到三年内是不可避免的，”Gartner 公司的 Mishra 表示。“但从 2020 年开始，我们将有可能看到一个积极的转变，那时将有可能出现一些全新的就业岗位。”
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