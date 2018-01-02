中国北斗导航定位精度可达毫米级 芯片只卖6元

报道称，中国北斗卫星导航系统发言人冉承其在12月27日的国新办新闻发布会上透露，2020年中国卫星导航产业产值有望达到4000亿元人民币。
据新加坡《联合早报》网站12月28日报道，中国自主研制的北斗卫星导航系统于2012年正式开通，时过五年，目前已覆盖200多个国家和地区，最近又与美国全球定位系统（GPS）实现全面信号兼容。
冉承其说，与全球其他三大卫星导航系统相比，北斗除了具备三大系统的技术机制之外，还保留北斗一号（第一代北斗系统，也称北斗卫星导航实验系统）独具的短报文和位置报告服务能力。
与GPS芯片价格相比，北斗芯片单价曾一直是制约北斗导航民用的最大瓶颈。冉承其12月27日表示，由于建立了完整的产业链和技术，加上工艺产能的提升，国产北斗芯片从五年的空白到目前单价已降至6元，在总体性能上也达到甚至优于国际同类产品。
冉承其也称，北斗二号的定位精度已由2012年的10米提升至6米，在中国境内能够提供实时米级、分米级、厘米级和后处理毫米级高精度服务。北斗三号将在定位精度上达到2.5米至5米。
他还说，北斗+的应用模式在中国境内“正在成为一种像水、电、互联网一样的公共服务”，已在公安、交通、渔业、减灾等行业得到广泛应用。
交通运输部综合规划司负责人彭思义说，中国所有交通运输公务船都加装了北斗终端，所有沿海地区也都建设部署了北斗差分增强站点。此外，全国约有480万辆危险品车、大客车、班线客车以及四万多艘渔船安装了北斗终端，共享脚踏车采用的也是北斗卫星定位信息。
在国际化方面，彭思义说，北斗系统已得到国际海事组织、国际搜救卫星组织的认可，下一步将准备进入国际民航组织等国际组织，以及相关的国际标准体系。
报道称，中国也正通过密集发射卫星，加速迈进全球组网时代。今年11月，中国以一箭双星的方式成功发射第24、25颗北斗导航卫星。
面向未来，冉承其12月27日透露，2018年底，中国要发射18颗左右北斗三号组网卫星，为“一带一路”倡议的国家和地区优先提供服务；2020年底，将建成30颗卫星的完整系统，为全球用户提供定位、导航等服务。
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