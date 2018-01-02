美媒盘点美军5大可威慑朝鲜的战略杀器 B83氢弹排首位

美国《新闻周刊》网站12月30日发表了约翰·霍尔蒂万格的题为《如果美朝爆发战争，美军最厉害的武器有哪些？》的文章。
文章称，如果美国和朝鲜之间爆发战争，美军将拥有一系列强大的武器，这将令其对朝鲜拥有很大的优势。
根据全球军力指数2017年世界军事排行榜，美军在整体能力方面排名第一，而朝鲜军队排在第23位。
下面是美国拥有的5种最强大和最先进的武器，这有助于解释为什么它拥有世界上最强大的军事力量：
B83氢弹
美国军方库存有6800件核武器，B83是最大的核武器。根据美国《大众机械》月刊报道，B83的最大当量为120万吨TNT，威力约是广岛原子弹的80倍。
B61-12核航弹
B61-12的最大当量只有5万吨TNT。它不是美国军火库中最强大的核航弹，但其令人难以置信的精准度使其成为最危险的武器。这种核弹的头部配备有GPS和激光制导装置，可以准确制导其在距离目标100英尺（约合30.5米）的范围内爆炸。
资料图片：美军B83氢弹资料图。（图片来源于网络）
“三叉戟Ⅱ”（D5）潜射弹道导弹
“三叉戟Ⅱ”（D5）是潜射弹道导弹。美国海军表示，它能够携带多个装有核弹头的再入载具，射程约为7408千米。这种导弹部署在俄亥俄级战略核潜艇上，每艘潜艇能够携带24枚这种导弹。它极其可靠，自1989年装备美海军以来，已经成功地进行了165次试射。
LGM-30“民兵”洲际导弹
据美国军方介绍，LGM-30“民兵”导弹是洲际弹道导弹，能够携带核弹头打击9656千米外的目标，这大约是纽约市与平壤之间的距离。美国军方在今年4月份表示，其武器库中目前有400枚这种导弹。
重型钻地炸弹
重型钻地炸弹（MOP）长6米，重达15吨，携带2.4吨重的炸药。它是一种大型精确制导炸弹，一般由B-2隐形轰炸机搭载，能够穿透世界上一些最坚固的掩体，可击穿厚达18米以上的钢筋混凝土。美国空军称这种常规炸弹是一种“旨在完成困难复杂任务的武器系统，能够摧毁敌方藏匿在坚固掩体中的大规模杀伤性武器”。一旦与朝鲜爆发战争，它可以在发现和摧毁朝鲜的核武器库方面发挥关键作用。
武器的综合实力并不一定意味着它在各种情况下都具有实用性。虽然美军有信心在战争中击败朝鲜，但如果战争真的爆发，还是会面临很多重大的挑战。例如，美国参谋长联席会议在11月表示，美军对朝鲜核武器库位置所掌握的情报有限，要摧毁朝鲜的核武库，地面进攻是必要的。
专家们普遍认为，如果美朝爆发战争，将非常血腥，可能导致数百万人死亡。特朗普政府表示，希望通过外交途径解决朝核危机，但也有人认为战争可能即将来临。
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