习近平宣示将改革进行到底 逢山开路遇水架桥

境外媒体称，中国国家主席习近平承诺继续推进国内经济改革。
逢山开路遇水架桥
据印度《第一邮报》网站2017年12月31日报道，习近平在一年一次的年终电视讲话中表示，中国在2018年将继续进行改革。
习近平说，中共十九大描绘了今后30多年的美好蓝图，2018年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年。
他还赞扬中国在2017年取得了多项重大技术成果，比如C919大型客机首飞、首艘国产航母下水和量子计算机研制成功等。
另据泰国《亚洲时报》网站1月1日报道，中国国家主席习近平在电视台播出的新年贺词中表示，中国在推进改革方面不会动摇。
新华社援引习近平的话说：“改革开放是当代中国发展进步的必由之路，是实现中国梦的必由之路。我们要以庆祝改革开放40周年为契机……将改革进行到底。”
他说，中国人民将“逢山开路，遇水架桥”，以推进改革。
他的话凸显了中共十九大的成果，以及最近召开的年度经济政策会议的精神。在前不久闭幕的中央经济工作会议上，决策者们强调了“高质量发展”（依靠科技和减少污染）和谨慎地去杠杆。
此外据香港《东方日报》1月1日报道，国家主席习近平发表新年贺词，向全国各族人民、港澳台同胞及海外侨胞致以新年祝福，强调要实现中共十九大所描绘的今后30多年美好蓝图。他指出，2018年将迎来改革开放40周年，要以庆祝改革开放40周年为契机，将改革进行到底。
习近平指出，2018年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年，要把十九大描绘的今后30多年美好蓝图变为现实，一步一个脚印，踏踏实实干好工作，强调幸福都是奋斗出来的。
又据香港《南华早报》网站2017年12月31日报道，习近平当日发表十分钟讲话，总结中国2017年在科学、国防和外交方面的成就，承诺将今后30多年的国家发展蓝图变为现实。
报道称，在习近平作出这一表态前，他的治国思想在五年一次的中国共产党全国代表大会上被写入党章，他要让中国在他的领导下迈入“新时代”。
习近平在新年贺词中说，2018年“是全面贯彻中共十九大精神的开局之年”。
他说：“我们要以庆祝改革开放40周年为契机，逢山开路，遇水架桥，将改革进行到底。”他指的是已故领导人邓小平领导进行的一系列经济改革。
关于总体生活水平，习近平表示，2017年中国在就业、社会保障覆盖面和消除贫困方面取得重大进展。
造福人民一诺千金
据法新社2017年12月31日报道，中国国家主席习近平在其新年贺词中许诺，中国将继续提高其居民的生活水平。
新华社援引习近平的讲话说，中国“庄严承诺”，到2020年中国现行标准下农村贫困人口实现脱贫。
习近平在中国即将进入2018年时发表的这一讲话中强调，这在中华民族几千年历史发展上将是首次整体消除绝对贫困现象。
他承认民生工作还有不少不如人意的地方，许诺政府将加大工作力度旨在“让人民生活更加幸福美满”。
另据香港《明报》1月1日报道，新年前夕，国家主席习近平发表2018年新年贺词，向全国各族人民，港澳台同胞和海外侨胞致以新年的祝福，并祝愿世界各国各地区的朋友万事如意。
在2016年的贺词中，习近平称“让几千万农村贫困人口生活好起来，是我心中的牵挂”。今年他再提出，“到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，是我们的庄严承诺”，要求全社会行动起来，尽锐出战，精准施策，不断夺取新胜利。
与去年不同，习近平今年没提“有喜有悲”，而是指出“我了解人民群众最关心的就是教育、就业、收入、社保、医疗、养老、居住、环境等方面的事情，大家有许多收获，也有不少操心事、烦心事。我们的民生工作还有不少不如人意的地方，这就要求我们增强使命感和责任感，把为人民造福的事情真正办好办实”。
此外据台湾《旺报》1月1日报道，展望2018年，习近平2017年12月31日按例透过央视新闻联播发表新年贺词，宣示在2020年使农村贫困人口完全脱贫，如期打赢脱贫攻坚战。
新年贺词比重上，习近平更多着重在内政，以改革开放40周年及2020年脱贫攻坚为引，强调2018年是全面贯彻中共十九大精神的“开局之年”，“九层之台，起于累土”，要把这个蓝图变为现实，必须不驰于空想、不骛于虚声，一步一个脚印，踏踏实实干好工作。
谈及2020年脱贫攻坚，习近平以中华民族几千年历史发展上首次整体消除绝对贫困定调，要求如期打赢脱贫攻坚战，是“庄严承诺”，“一诺千金”。
报道称，习近平还在新的一年发下动员令，各级党委、政府和干部要把老百姓的安危冷暖时刻放在心上，以造福人民为最大政绩，想群众之所想，急群众之所急，让人民生活更加幸福美满。
积极履行国际义务
据法国国际广播电台网站2017年12月31日报道，中国国家主席习近平发表新年贺词，回顾2017年，展望2018年，在国际国内事务上作出承诺。他强调在新的一年里将继续与气候变化作斗争。
在新年贺词中，习近平回顾2017年中国境内发生的大事，及主办的多边外交活动，包括“一带一路”国际合作高峰论坛和金砖国家领导人厦门会晤等，并盘点他出席的国际多边会议。
在国际事务上，习近平指出，中国作为一个负责任大国，也有话要说。中国坚定维护联合国权威和地位，积极履行应尽的国际义务和责任，信守应对全球气候变化的承诺，积极推动共建“一带一路”，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国人民愿同各国人民一道，共同开辟人类更加繁荣、更加安宁的美好未来。
另据香港《南华早报》网站2017年12月31日报道，中国国家主席习近平在新年讲话中说，中国坚定维护联合国权威和地位，积极履行应尽的国际义务和责任，信守应对全球气候变化的承诺，积极推动共建“一带一路”。“一带一路”将通过贸易和基础设施把中国与非洲和欧洲连接起来。
习近平说：“当前，各方对人类和平与发展的前景既有期待、也有忧虑，期待中国表明立场和态度。天下一家。中国作为一个负责任大国，也有话要说。”
此外据《印度时报》网站2017年12月31日报道，中国国家主席习近平在新年贺词中说，中国将在重大国际问题上“有话要说”，并将积极推动共建“一带一路”。
习近平表示，中国坚定维护联合国权威和地位，积极履行应尽的国际义务和责任。
他还表示，中国信守应对全球气候变化的承诺，积极推动共建“一带一路”，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。
习近平在他的第二个五年任期的第一次新年贺词中说：“中国作为一个负责任大国，也有话要说。”
习近平说，中国人民愿同各国人民一道，共同开辟人类更加繁荣、更加安宁的美好未来。
又据法新社2017年12月31日报道，中国国家主席习近平在新年讲话中承诺，中国将在捍卫国际秩序和应对气候变化方面发挥自己的作用。
在国际事务方面，习近平表示，中国将“坚定维护联合国权威”，积极履行应尽的国际义务和责任，信守应对全球气候变化的承诺。
报道称，他的立场使他与美国总统特朗普有所差别，特朗普严厉批评联合国。
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