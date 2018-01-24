文在寅生日场面大:地铁做广告 时报广场放视频

1月24日，文在寅迎来66岁生日，也是其就职韩国总统后过的第一个生日。不过，这个生日和以前的65次都不一样。文在寅的粉丝们（以下简称“文粉”）为给他庆生举行花式活动，继在首尔地铁站投放庆祝活动广告、美国纽约时报广场播放庆生视频后，今天还在韩国全国举行系列活动。
24日一大早，“和平奥运会”就登上了naver、daum等韩国主要搜索引擎的实时热搜榜首位。据韩联社报道，“文粉”们为给文在寅庆生，在当地时间24日上午10时、12时、下午2时和4时这四个时间段，助力将“和平奥运会”一词推上主流网站实时热搜首位。
此外，还有一些文在寅的支持者在网上发起对执政党共同民主党“6600韩元”的支援接力，另有一部分支持者在韩国首尔、仁川、大田、大邱和釜山等全国18个地方举行为文在寅庆生的“闪电聚会”。
除了今天的系列活动，“文粉”们的花式庆生活动早在生日前就拉开序幕。本月11日起，韩国首尔光华门、钟路3街等主要地铁站就出现了庆祝文在寅生日的广告。上面“moon rise day（月亮升起的日子）”的字样一语双关，因为文在寅的姓氏“文”的韩语发音和英语单词“moon”的发音很相似。广告费用由“文粉”们自发凑钱支付。23日起，“文粉”在美国纽约时报广场一个大屏幕投放2分30秒的庆生视频，“文在寅总统生日快乐”、“谢谢您成为韩国总统”等字样出现在视频中。该广告连续播放四天，费用由一名文在寅支持者自掏腰包。
不过，文在寅的支持者们大张旗鼓的庆生方式也引发争议。有首尔市议员认为，“文粉”们在地铁站打广告损害了公共机构的政治中立性，主张撤出这些广告。
相对于“文粉”们的热情，韩国总统府青瓦台方面并没有举办特殊庆典为文在寅庆生，只在23日赠送文在寅一块自己签名的“总统手表”。青瓦台相关人士表示，文在寅感谢支持者的祝福，将与家人进行简单的生日聚餐。他不希望青瓦台员工因为自己的生日影响工作。
24日上午，文在寅在其推特上发文感谢支持者。推文写道：“谢谢（你们）为我庆祝生日。一直以来没怎么好好过生日，当上总统后因为收到了许多人的祝福，使这个生日成了独一无二的生日。”推文中，文在寅还使用了“快马加鞭”（주마가편）四字成语表示以后将更加努力做到更好。
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