美政府关门致自由女神关闭 游客表示“很失望”

外媒称，20日，来到位于曼哈顿下城的炮台公园、希望乘渡船前往纽约港自由女神像的游客吃惊而不快地获悉，这一必看景点已因美国政府关门而关闭。
据路透社1月20日报道，国家公园管理局19日下午曾宣布，如果国会不能在午夜前达成一项支出协议，它将向游客关闭这一具有历史意义的塑像以及附近的埃利斯岛。显然，并非所有人都听到了这一消息。
17岁的安帕罗·门德斯说：“如果他们知道要关门，就应该事先告诉我们。”这名阿根廷交换生与一个朋友一起来到位于曼哈顿最南端的炮台公园。他们在网上买了票，希望参观自由女神像和埃利斯岛。她16岁的朋友布鲁内拉·佩托罗索说：“我们来这儿是想看自由女神像，从这儿看感觉不一样。”
另据美联社1月20日报道，在联邦政府关门之际，亚特兰大马丁·路德·金国家古迹内的马丁·路德·金童年故居、具有历史意义的埃比尼泽浸礼会教堂和游客中心已经关闭。
《亚特兰大宪法日报》报道，20日，在关闭期间，只有寥寥数人在园内闲逛。
私人拥有的自由大厅仍然开放，游客可参观关于马丁·路德·金、罗莎·帕克斯和甘地的展览。但工作人员称，与平时的周六相比，20日游客数量大幅减少。从辛辛那提来这儿度周末假期的埃里克·杜普雷和他妻子凯特说，他们很失望。
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