英媒文章：特朗普在玩“谁胆小谁就输”游戏

英国《金融时报》网站1月21日发表该报首席美国评论员爱德华·卢斯的文章《关门显示机能障碍的特朗普时代》称，没有什么比一场彻底的关门更能提醒美国人，华盛顿仍然存在。但是，最近这次从周五午夜开始的关门却有某种特殊味道：恰逢唐纳德·特朗普总统就职一周年。
文章称，当美国各地乃至更大范围内发生女性抗议游行，华盛顿的熄灯或许再好不过地展示了这个机能失调的特朗普时代。
文章称，不同于从前的若干次关门，包括贝拉克·奥巴马执政时长达16天的关门，最新的这次关门是由现任总统积极争取得来的。特朗普去年发推文说，华盛顿需要“一场彻底的关门”来消除乌烟瘴气。有几次，特朗普和民主党议员达成协议，让政府继续运转，但很快就违约。现在，看到政府已经关门，特朗普似乎正在刺激民主党维持这种状态。他周六上午发推文说：“民主党把我们的军队劫为人质，因为他们想要不加限制的非法移民。”
文章称，这句话里有三个严重错误。首先，美国军队大部分都不受这次关门影响。其次，民主党想要保护70万“追梦人”——非法移民的孩子——免被驱逐，而不是敞开大门迎接新的非法移民。特朗普本人说过，“我们应当照顾”追梦人。他不止一次说：“我爱这些孩子。”第三，共和党控制着参众两院和白宫。这是美国首次在一党控制政府所有部门的情况下关门停摆。
尽管如此，特朗普却认为公众的反移民情绪将胜过他们对华盛顿这场胡闹的厌恶之情。关键的转折点或许出现在上周：当特朗普把非洲和加勒比国家称作“茅坑”（与会的共和党人说特朗普当时说的是“茅房”）时，两党达成协议的任何可能都消失殆尽。特朗普同意保护追梦人的前提是民主党同意拨款在美国与墨西哥的边境建墙——特朗普当年竞选的标志承诺。民主党投票支持政府开门的前提是特朗普保护追梦人——奥巴马执政时的主要目标之一。
文章称，哪个党会输掉这场政治游戏？绝大多数美国人都支持给予追梦人合法身份。但是，如果这场谁胆小谁就输的游戏使华盛顿关门若干天，公众的情绪可能改变。国家公园将关闭。工资将不再支付。政府奖金将停发。特朗普将谴责民主党更在乎非法移民而不是美国大众。事实上，他已经在这么做了。
文章称，不管华盛顿关门多久，这个周末的混乱局面有两个特点很可能会持续下去。首先，特朗普承诺自己将是协议达成者，这是他的主要卖点。但他似乎不能遵守自己达成的任何协议。上周，特朗普的办公厅主任约翰·凯利告诉议员们，特朗普并不真希望在绵延2000英里的美墨边境建起一座实实在在的墙。特朗普随即发推文反驳，说他“不明情况”。除了没办法遵守与民主党达成的协议以外，特朗普似乎也不能在自己的白宫内部对外发出一致的声音。特朗普的下属们对于他到底想要什么都处在周而复始的混乱状态。
其次，特朗普反感大多数形式的移民，这胜过他对“这些孩子”的温情。尽管逻辑以及政治上的利害关系都暗示，应该同意针对追梦人达成特殊的安排，但特朗普却不能说服自己这么做。特朗普的批评者已经把这称作“茅房停摆”。这个绰号很可能持续下去。
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