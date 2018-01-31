美刊关注中国加快建设水下传感器网：称可定位深海美军潜艇

美国《国家利益》双月刊网站1月29日发表尤金·K·乔的文章《中国有一个在太平洋深处发现美国海军潜艇的计划》称，随着其进一步向国外投放力量，中国正在浩瀚的太平洋建设水下传感器网络，以探测潜艇，同时加强海军的能力。
报道称，这个已部署的水下监视网络利用浮标、无人潜水器、舰艇和卫星组合来搜集世界航道的数据。看上去无害的传感器被用来测量水温、盐度、洋流和含氧量，不过这种科学数据对于开展水下军事行动很重要。
潜艇依靠声呐来发现、跟踪和攻击目标，不过水温和盐度决定声波传播的速度和方向。在确定敌人舰艇方位以及穿越危险区域时，必须考虑这些因素。
几十年来，美国海军一直在全世界的海洋中搜集这种数据，近年来开始借助于无人驾驶的水下滑翔机。2016年，在特朗普当选美国总统后不久，中国捕获了一台在南中国海国际海域开展活动的美国滑翔机，引发了一起国际事件。
报道称，鉴于特朗普政府更具对抗性，而且美国海军加强了在南海的巡逻，中国寻求迅速提升其深海数据收集能力。
去年，中国成功试验了由12台水下滑翔机组成的水下滑翔机集群，这种水下滑翔机一次可以运行一个月。不过，与美国滑翔机不同的是，中国的滑翔机能够实时传回数据。中国的水下滑翔机还创造了最大下潜深度和最大航行距离的世界纪录。
除了滑翔机，中国还在西太平洋水面下1300多英尺（约合396米）深处建造了一个通信网。那些深海传感器通过太阳能浮标连续不断地向卫星发送数据。然后将搜集到的信息传送到3个情报中心进行分析。
报道称，一旦中国的潜艇必须隐藏起来，不能浮出水面接收信息，它们装备的强大算法系统能够根据传感器搜集到的有限信息来预测水文状况。
中国的传感器网络从第一岛链穿过西太平洋和印度洋，延伸到非洲东海岸。
报道称，不过，中国海洋活动加强的目的不仅在于保护其贸易利益，还意在阻遏美国海军。本月早些时候，中国透露它已经在关岛附近的深海中放置了两台先进的水声传感器。除了用于科学研究，这两台强大的声学传感器能够探测到潜艇在南中国海的活动，甚至能够截获通信。
据战略与国际问题研究中心的高级副总裁詹姆斯·刘易斯说，这个传感器网络是中国作为一个大国实力不断增强的表现。刘易斯对《南华早报》说：“中国已经成为一个大国，而且它的行为也像一个大国。所有的大国都在海底布设传感器阵列用于反潜战。”
不过，与美国海军的能力相比，中国仍然有很长的路要走。中国科学院大气物理研究所的资深科学家于永强说，虽然中国在潜艇进攻能力方面有了很大进步，但是仍然落后美国很多。于永强说：“我们的万里长征才迈出一小步。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost