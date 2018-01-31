台商痛批蔡英文当局与大陆搞对抗：台湾要靠大陆赚钱

据港媒1月31日报道，针对目前两岸经济景气的状况，台湾女企业家协会创会理事长马爱珍表示，大陆是天天往上升，台湾却天天往下沉，这怎么比呢？中国大陆在往世界第一大经济体的路上迈进，那台湾还能关起门来自己爽吗？台湾本来能跟着大陆一起经济成长，但因为现在的两岸僵局让台湾断了这条路，是执政党民进党搞烂了，这怪不了任何人。
她并呼吁民进党，要顾到老百姓的感受，不是整天只想和大陆对抗，对内也只搞内斗，让百姓不知道怎么活？
马爱珍表示，两岸关系从民进党执政之后，到目前为止愈来愈恶化，如果民进党还是维持现在的情况，那台湾没有活路了，因为现在走上国际根本不通，加上台商在大陆，因为目前的两岸僵局，大陆地方上对台商还有很多跟以前完全不一样看法，这是很严重事情，地方因为看到台湾不认同九二共识，让台商很多刚开放时享受到很多优惠的条件，现在都没有了。
马爱珍说，许多台商因为没法继续做下去，只能选择先回台湾，这对台商来讲是非常大的危险，因为二十多年来，台商在大陆等于第二个家了，现在遇到两岸僵局的情况，大家都在吐苦水，他这阵子到北京、各省去走访，很多人都这样反应，对台湾现在的执政党非常不满意，两岸如没办法再有良好互动，很多台商都已在吃老本了。
马爱珍表示，两岸必须有良性互动，但如果台湾不认同九二共识，那根本没办法谈，大陆把门关了，如何再继续下去，只会更加的民不聊生，全世界都不景气没有错，但台湾是执政党搞烂了，让百姓不知道怎么活。她呼吁民进党要顾到老百姓的感受，不是整天只想和大陆对抗，对内也只搞内斗。
对于两岸的景气状况，马爱珍也有感地说，大陆是天天往上升，台湾却天天往下沉，这怎么比？中国大陆正在往世界第一大经济体迈进，那在隔壁的台湾还能关起门来自己做吗？而政治跟经济是一体的，现在就是政治因素影响了经济，导致台湾景气差很多，根本无法与大陆比。
马爱珍指出，做为一家人，大陆本来可以带着台湾一起往上走，但现在两岸僵局下根本不可能，反观马英九执政时为两岸做了很多，让老百姓得到多少好处，但现在我们自已把门关起来，台湾不靠大陆赚钱的话，要靠谁赚钱？
至于身为在野的国民党能为目前两岸僵局扮演什么样角色？
马爱珍说，吴敦义身为国民党的领导人，面临了内忧外患，内忧是自己的不团结，外患是民进党的打压，所以国民党要爬起来很难很难，如果大家内部再来搞内斗那更完了，国民党不团结就是死路一条，2018的选举再选不好，那2020大选门都没有了，可是目前看来大家还是你争我斗，还没办法整合好。
马爱珍强调，目前最先要做的，就是国民党这些大老们要团结起来，不是只看吴敦义一个人在玩，要去支持力挺吴敦义，党内互相团结成一股力量，才能让国民党往前走，如果还是各霸一方，那仍是没用，吴敦义是选出来的主席，就应该都支持才对，对吴看法是个人问题，但要一致对外，这样才有希望，不然玩不下去。
据了解，台湾女企业家协会理事长、台湾工商建设研究会理事长、台湾常富企业集团总裁、台湾华丽关怀妇女协会理事长、中华妇女参政协会理事长，有“两岸经贸红娘”之称的马爱珍，身兼十多个要职，被台湾企业界乃至政界要人热情而尊敬地称作“马大姐”。
对于两岸关系的性质，国台办发言人马晓光曾表示，大陆和台湾同属一个中国，两岸关系不是国与国关系，也不是“一中一台”。台湾作为中国领土不可分割的一部分，从来就不是一个国家，也永远不可能成为一个国家。
对于“九二共识”，外交部发言人陆慷曾表示，世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。这是历史事实，也是公认的国际关系准则。
他强调，任何企图制造“两个中国”、“一中一台”的行径都必将遭到全体中国人民的反对，也不符合台湾人民的根本利益。
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