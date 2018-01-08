安倍表明改善中日关系强烈意愿

日本首相安倍晋三5日在东京都举行的新年庆贺会上致辞，表现出对改善中关系的强烈意愿。
考虑到力争年内实现自己与中国国家主席习近平的相互往来，安倍称：“今年是（日中)《和平友好条约》缔结40周年。与此相适应，希望使之成为两国民众能够认识到关系已大为改善的一年。”
【《日本经济新闻》网站1月5日报道】日本内阁官房长官菅义伟在接受采访时说，真心愿意改善曰中关系。
菅义伟表示，在两国关系逐步改善的情况下，2018年是最好的机会。如果在春季举行中日韩首脑会谈、实现安倍首相访华、习近平国家主席访日，两国关系将会稳定地发展下去。希望能通过加强经济关系和促进人民交流来增进双方的信任。
对中国的广域经济区构想“一带一路”，菅义伟表示，如果中国能充分接纳基础设施的开放性和透明性等国际社会的通用观念，并为世界和平与繁荣作贡献，日本就会合作。
他还表示，真心愿意改善曰中关系。但他也说，如果(中国)讲出日本无法容忍的话来，日本也会坚持应有的主张。
【美国之音电台网站1月5日报道】日本警察厅每年底都会发表《治安的回顾与展望》报告，去年底发表的报告第一章就是“国际形势”，首先说朝鲜威胁，其次说中国。
日本谋求实现再三延期的日中韩东京峰会，如果安倍缺席平昌冬奥会开幕式，预计文在寅也不会访日出席曰中韩峰会，那么可能打乱安倍今年改善日中关系的计划。
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