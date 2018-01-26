研究称牙膏成分或可控制抗药性疟疾 有助研发新药物

英媒称，一台具有人工智能（AI）功能的实验室机器人发现，牙膏中常见的一种化合物可能可以用来对付抗药性疟原虫。
据英国《独立报》网站1月21日报道，英国剑桥大学称，三氯生可用来对付已对广泛使用的药物乙胺嘧啶产生抗药性的疟原虫变种。乙胺嘧啶通过抑制疟原虫一种名叫二氢叶酸还原酶（DHFR）的特殊酶来发挥作用。一段时间以来，科学家已了解到，可以利用三氯生抑制疟原虫的另一种酶。
不过，机器人“伊夫”快速运行的AI程序发现，牙膏中普遍存在的这种化学物质也能抑制DHFR，甚至在对乙胺嘧啶产生抗药性的疟原虫中也能发挥这种作用。“伊夫”能够依次快速提出、检验并重新评估相关假设。这促使研究人员希望利用三氯生开发药物，用于同时杀灭肝脏和血液中的疟原虫。
该研究第一作者、巴西坎皮纳斯大学助理教授伊丽莎白·比尔斯兰说：“我们的机器人‘同事’关于三氯生能有效对付疟原虫的发现带来了希望，即我们也许能够利用它开发一种新药物。”
比尔斯兰说：“我们知道这是一种安全的化合物，其能够在疟原虫生命周期的两个节点发挥效用，这意味着疟原虫将难以发展出抗药性。”
报道称，这项研究结果发表在英国《科学报告》杂志上。
剑桥大学系统生物学中心和生物化学系教授史蒂夫·奥利弗说：“在非洲和东南亚，抗药性疟疾成为日益重大的威胁，我们装有有效治疗药物的药箱正慢慢变空。寻找新药物变得越来越紧迫。”
报道称，疟疾每年导致超过50万人死亡。
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