日自卫队战机首次为美军舰艇和战机护航 未透露细节

美国《星条旗报》网站1月23日发表了题为《日本首相安倍透露该国首次保护美国军机的任务》的报道。
日本第一次根据2016年生效的新安保法为美国军用飞机提供了保护。这项立法允许日本自卫队为美国部队提供帮助。
日本首相安倍晋三本周在国会发表政策讲话时证实了此次任务，但并未透露更多细节。
安倍1月22日说：“随着半岛紧张局势加剧，自卫队首次执行了保护美国船只和飞机的任务。如果伙伴们能够互相帮助，联盟就会变得更加强大。毫无疑问，日美联盟变得比以往任何时候都更加强大。”
安倍这番话第一次证实了一次美日合作空中行动。去年春天，日本海上自卫队的“出云”号直升机航空母舰曾在千叶县附近海域护送美国海军的“理查德·伯德”号战舰，去为一艘名称不详的战舰提供补给，这艘战舰当时正帮助日本防御朝鲜导弹。
日本官员对此次空中行动仍然守口如瓶。内阁官房副长官西村康稔1月22日接受记者采访时不愿透露有关细节。防卫省和日本航空自卫队的发言人也拒绝提供细节。
2015年9月，日本国会通过了引发争议的新安保法，允许日本军队保护受到攻击的亲密盟友。尽管遭到大多数日本公民反对，这项立法于2016年3月生效。
在此之前，除非日本也受到攻击，否则日本军队不能插手保护美国部队。这项立法也使得日本军队更容易在全球部署。
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