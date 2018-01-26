卧底女记者曝料：英慈善晚会其实是“色情宴”

33年来，英国伦敦“总裁俱乐部”每年举办慈善晚宴，出席者尽是社会各界男性精英：地产大亨、金融家、议员……然而，英国媒体24日曝光，今年慈善晚宴，上百名女服务员被迫穿性感制服，屡遭嘉宾性骚扰。
报道引发众怒。这家老牌男性精英俱乐部当天宣布将停止营业。
[曝光性骚扰]
“总裁俱乐部”年度慈善晚宴18日在英国首都伦敦多切斯特饭店举行。为服务360名男嘉宾，主办方聘请130名女服务员，《金融时报》两名“卧底”女记者加入。
据“卧底”记者描述，宴会要求男嘉宾正装出席，女服务员则发统一制服：黑色超短紧身裙、黑色束腰带和黑色高跟鞋。
女记者玛迪逊·马里奇说，到达酒店后，主办方要求女服务员签署5页保密协议。宴会期间，她和“其他多名女服务员”遭到嘉宾“咸猪手”，还有服务员被问及是否是“妓女”。晚宴后的聚会上，有服务员被要求脱光衣服，在桌上跳舞。
“（嘉宾）不经意间就用手撩你的裙子、摸臀部、双手抱你的腰……在说话时突然拉住你的手，”马里奇说，“一些行为令人震惊，让人十分沮丧……最糟糕的是，一名服务员告诉我，一名男嘉宾向她裸露下体。”
路透社报道，晚宴以拍卖形式为儿童慈善团体筹集善款。一些“拍品”并非实物，包括与英国中央银行英格兰银行行长马克·卡尼喝茶、与外交大臣鲍里斯·约翰逊共进午餐、在脱衣舞夜总会过夜和整容手术。
几十年来，“总裁俱乐部”慈善宴共筹集2000万英镑（约合1.79亿元人民币）捐款，但宴会成本高昂。比如，2014年晚宴筹得69.4万英镑（623万元人民币），成本却高达67.3万英镑（604万元人民币）。
[各方忙撇清]
丑闻曝光后，“总裁俱乐部”24日晚些时候在一份声明中说：“主办方对《金融时报》记者揭露的宴会不雅行为感到震惊。我们将全面调查，采取适当行动。”
稍后，另一份声明宣布将停业。“理事会决定，‘总裁俱乐部’不再举办任何筹款活动。剩余资金将有效地分发至儿童慈善团体，俱乐部随后将关张。”
英国商人、政客戴维·梅勒是“总裁俱乐部”理事之一，自辩没有参与性骚扰，但宣布辞去在英国教育部的顾问职务。
保守党议员纳齐姆·扎哈维被曝参加宴会。他在社交媒体上解释，他只待了一会便离开，对宴会上发生的事情不知情。“我十分震惊，谴责这种行为。以后再也不会参加这类活动。”
担任晚宴主持人的喜剧演员戴维·沃廉斯表示“震惊”。同样出现在宴会上的前棒球节目主持人琼尼·古尔德说，没有看到媒体曝光的性骚扰场景，以往晚宴上也不没有目睹这类现象。“如果我看到过，我一定不会继续参加晚宴。”
接受“总裁俱乐部”捐助的大奥蒙德街医院和埃韦利娜伦敦儿童医院说，将拒绝后续捐款，退回先前所收全部善款。
英格兰银行发言人说，不知道晚宴提供的“拍品”包括与行长喝茶，银行从来没有认可这类拍卖活动，也没有与主办方有过接触，“行长对发生这种事深感不安”。
英国政府发言人澄清，外交大臣约翰逊对共进午餐一事不知情。
[首相表不爽]
随着去年秋天美国好莱坞金牌制片人哈维·温斯坦性侵丑闻曝光，世界各地越来越关注工作场所性骚扰现象。慈善晚宴丑闻在英国社会引发众怒。
首相特雷莎·梅的发言人说，这名女首相获知慈善晚宴性骚扰丑闻报道后十分“不舒服”。
“21世纪竟然发生这种事情，我十分惊讶，”教育部分管技能和学徒制的国务大臣安妮·米尔顿说，“女性有权在安全环境下工作。这种性骚扰完全无法接受。”她确认，“总裁俱乐部”理事梅勒不再是英国教育部顾问。
反对党工党议员杰斯·菲利普就梅勒辞职表示欢迎，“雇用女性娱乐一群有钱男性的做法完全无法接受”。
一些在野党议员要求参加宴会的保守党议员扎哈维一并辞职。
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