新加坡航空展未邀台湾参加 台媒:受大陆打压所致

两年一度的新加坡航空展，将于2月6日至11日在新加坡樟宜机场举行。有消息人士称，此次航展，新加坡未邀请台湾防务部门负责人前往参观。对此，台湾“联合新闻网”18日报道称，大陆“不断施压新加坡减少与台湾军事合作，冯世宽未被邀请，引发‘国安’系统关注”。
新加坡航展是世界三大航空展之一，展览主题除航空产业，还包括防务技术展与机场设备技术展。两年一度的惯例，时间均在春节前后，且规模逐年扩大。
报道称，两年一度的“部长航展之旅”，是近年来台湾与新加坡阶层最高的军事交流行程。早在马英九时期，2012年2月，时任台防务部门负责人高华柱应新加坡军方邀请，以参观航展名义秘密前往访问。在此之前，双方已久未进行防务部门首长级的军事交流。
“联合新闻网”还报道称，新加坡与台湾的军事合作起于上世纪70年代初，新加坡国防军成立时，台军曾给予协助，并提供训练场地，让新加坡派遣星光部队来台训练。早年台军为突破外购武器限制，新加坡也曾扮演“白手套”角色。台海军敦睦舰队从1973至2003年，曾访问新加坡24次，高居目的地榜首。报道对此称，“但随蒋经国去世、新加坡与北京建交、中国大陆军事力量掘起等因素，近年交流趋低调”。
对于此次台湾无法参加新加坡航展一事，台涉外部门发言人李宪章与防务部门发言人陈中吉对此均表示“没有评论”。
据台湾《中国时报》此前报道，近年台湾地区同新加坡的关系不稳，早就不是新闻。蔡英文当局执政后，“台驻新加坡代表”人选派任也是一波三折，以致双方关系紧张。此外，2016年香港海关在葵涌货柜码头扣押星光部队装甲车事件，已再度引起岛内社会对“星光计划”的关注。当时外界还曾质疑台新军事合作恐生变。
新加坡总理李显龙2017年访问中国，并在与中国领导人会见中表示，支持一个中国政策、坚决反对“台独”。李显龙的此番表态让不少媒体猜测，新加坡“星光部队”也或将中止赴台演习。
对此，中国社科院台研所台美关系研究室副主任汪曙申在此前受访时表示，新加坡“星光部队”或中止赴台，再次反映坚持一中政策是国际社会的普遍共识，也会打击民进党当局的对外政策。而“新加坡的表态再次显示，蔡英文当局在不顾两岸关系恶化的前提下拓展对外关系，不仅不会被国际社会主流接受，反而会让‘一中’框架越收越紧”。
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