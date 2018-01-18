日媒称在尖阁诸岛毗连区潜航的是中国“商”级核潜艇

日本防卫相小野寺五典15日对媒体透露，10曰、11日两曰在尖阁诸岛(即我钓鱼岛及其附属岛屿)周边日本毗连区潜航的中国海军潜艇是“商”级攻击型核潜艇。
他认为中国潜艇是故意进入毗连区，并批评称“这是单方面加剧紧张的行为，日方表示严重关切，将坚决应对”。
另一方日本政府公开称，尽管海上自卫队发出警告，但中国海军核潜艇仍然保持潜航状态，进入尖阁诸岛周边毗连区，日本海上自卫队舰艇对此进行了跟踪。
反潜作战是“秘密中的秘密”，日方为了让国际社会知道中方围绕尖阁诸岛升级挑衅的企图，不惜公开了应对过程。
在毗连区潜航本身并不违反国际法。但尽管如此，小野寺仍然语气强硬地批评，是因为中方挑衅意图明显。
中国从上世纪90年代中期开始强化潜艇战力。潜艇的行动范围己经从太平洋扩大至南海、印度洋等全世界。小野寺公开对中国核潜艇的警告，是为了让各国都认识到中国潜艇的威胁。
鉴于中国核潜艇在日本毗连区潜航，呈改善基调的曰中关系不得不重新梳理。日本政府准备27曰、28日派河野太郎外相访问中国，试探中方的真实意图，但协调与中国领导层举行会谈的事没有取得进展。
已经基本确定，河野访华时会与中国外长王毅、国务委员杨洁篪举行会谈。届时，他将再次要求活跃首脑往来，并对中国潜艇的潜航提出抗议。
日本政府试图通过河野访华来观察中国的潜艇行动到底是基于中国政府的整体意志，还是“现场的鲁莽冒失”。
曰本政府还希望与中方可能知道军队行动的领导人举行会谈。然而，27曰、28日是周六日，中方回应称政府领导层周六日不进行会见”。
曰本政府的方针是，即使不能实现与领导层会谈，至少也要与王毅和杨洁篪举行会谈，因此仍然会派河野访问中国。但如果不判明中国潜艇的意图，势必会对曰本在“一带一路”倡议上的合作产生很大影响。
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