台媒：穷与乱是台湾两大致命伤

台湾《中央网络报》18日发表评论说，日前大陆有个网站进行网络民调，题目是“你支持蔡小英（蔡英文）连任（台湾当局领导人）吗？”虽然投票者只有两千多人，但“力挺”蔡英文连任的比例甚高，更让人惊奇的是，他们支持的理由竟然是蔡英文可以让台湾继续穷，继续乱，最后加速达成统一的目标。社论说，这些大陆网民的回应，看似笑话而非笑话，因为穷与乱确实是台湾的两大致命伤。
所谓的穷，最狭义的说法是经济上的穷。回顾两岸近30年的历史，经济上对比真的是十年河东，十年河西。“两蒋时代”虽然饱受民进党的批评，但他们创造的财富让台湾在两岸交流之初，拥有相当的优势与自信。然而，随着台湾的民主化，台当局的焦点渐渐从创造大饼走向分配大饼，结果饼增加得慢，但分得愈来愈多。
尤其是蔡英文执政后，更变本加厉，“年金改革”的大刀砍向军公教人员，不当党产条例对国民党抄家追杀，妇联会被迫将资产捐献政府，水利会更是透过一纸法律就变成了公家的财产。至于蔡英文说的五加二，“行政院”提的前瞻计划，都是画饼充饥而已。
穷不只是财富上的穷而已，广义的说，则是选项愈来愈少，空间愈来愈小的意思，用俗话说，就是走投无路。随着大陆崛起以及两岸经贸关系日趋紧密，台湾的经济发展也愈来愈受制于两岸关系的好坏。
马英九执政时，两岸关系有互信，因此能够交流与合作，台湾的国际空间也较大。但蔡英文执政后，否认“九二共识”，两岸没有互信，两岸官方沟通管道断绝，陆客与陆生减少，更可怕的是，大陆的各项产业已从模仿台湾变成了取代台湾，对台湾未来的负面影响会愈来愈大。
事实上，台湾不少产业只因大陆一、二企业的崛起就被打趴在地。蔡英文应该了解，这是与大陆对抗的代价，然而，穷要能变，变要能通，蔡英文总应该告诉人民她要如何变，如何通，否则只是坐以待毙而已。
穷固然可怕，但乱更值得警惕。面对一个统一意志坚定的中国大陆，台湾如果自乱阵脚，连“维持现状”都不可能。蔡英文自己在选举时也说了，团结台湾是领导人的责任，她也提出改革要“终结社会对立”，因为如果再继续对立下去，就会在空转中，错过社会与经济改革的契机。只可惜，她当选后就完全忘了自己在选举时所说的话。蓝绿对立不提，退休军公教不满、劳工抗议已如影随形跟着蔡英文。现在的台湾社会，对立的气氛更为浓厚，带刺的拒马与厚厚的警力变成了蔡英文的基本配备。
穷与乱是台湾的两大致命伤，伤口却愈来愈大，所谓亡羊补牢，为时未晚，难道蔡英文要以大陆网民的反讽作为她执政的墓志铭吗？
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