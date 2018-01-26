上厕所玩手机的人注意 你的7个器官正在慢慢受损

现如今手机已经成为我们生活当中必不可少的部分，从“低头族”到没带手机就焦虑不安的“手机综合症”，人们对手机的依赖程度越来越严重。很多人连上厕所都不忘记带上它，看微信、刷微博、打手游等等，甚至离了手机就便不出来了。可是这样一蹲就是十几分钟甚至半小时以上，你知道这对身体有多大的危害吗？小编建议各位，在“方便”时，应力争在5分钟内结束“战斗”。
如厕玩手机，少则十几分钟，多则半小时，常常是蹲到腿麻站不起来……你也许从没想过，这个行为正在让你从头到脚都“受伤”。
大脑
反应迟钝、头晕脑涨
人们蹲厕时玩手机，不自觉地就会延长时间，容易使血液向下流，导致脑部供血不足，这就是为什么久蹲后突然起立会出现头晕脑涨的原因。
眼睛
近视、干眼症
卫生间光线一般较暗，不适合看任何电子产品，尤其是孩子，如厕时近距离看手机会使眼睛始终处于紧张、用力的状态，得不到充分休息，从而容易引起近视。
成人长时间盯着屏幕时，眨眼次数会减少1/3，从而导致眼球表面更多泪液蒸发，使眼球缺乏滋润。
而泪液蒸发是导致干眼症的主因之一，干眼症最终会导致永久性眼损伤。
颈腰椎
颈椎间盘突出、颈椎不稳
长时间低头看手机是颈椎病年轻化的重要原因。如厕时，身体会不自觉前倾，颈椎受到的压力更大，导致颈椎前屈度发生变化，易引起颈椎间盘突出、颈椎不稳等。
尤其是蹲便，还会因腰椎缺乏足够支撑，导致原有弧度被改变，让椎间盘所受重力不断增大，久而久之会诱发腰椎间盘突出。
心脑血管
血压升高、猝死
厕所是猝死率极高的危险地点之一，如厕时间过久，会让风险骤增。
一项实验室数据显示：排便时，脑动脉压力可增加20毫米汞柱以上。
对原本就有心脑血管疾病的人群来说，心肌耗氧量的增加可诱发心绞痛、心肌梗塞及严重的心律失常，血压骤升可导致脑血管破裂出血，两者都可能造成猝死。
平常体质比较弱的人，还存在血管调节反应差的情况，如厕长时间看手机、久蹲后突然站起，容易发生一过性脑缺血，出现体位性低血压的晕倒甚至发生脑血管意外。
肛肠
痔疮、便秘
目前临床已经证实了，如厕时间久与痔疮的因果关系，即使在没有便秘的情况下，蹲厕时因为玩手机、看报纸导致时间过久的不良排便习惯，同样可以促使痔疮发生。
原因主要有两种：
肛垫下移
人体肛管的黏膜下有一层环状的静脉、平滑肌、弹性组织和结缔组织组成的肛垫，肛垫本身有弹性收缩的作用，可以开闭肛管，控制排便。
但较长时间的腹压升高，会导致肛垫弹性回缩作用减弱，失去原本的支撑，下移形成痔疮。
静脉曲张
直肠肛管的位置在人体腹腔的最下部，蹲厕过久，在重力和腹腔脏器作用的双重压迫下，直肠静脉回流受阻，末端血液回流障碍，可以导致静脉血管淤血扩张，形成痔疮。
膝关节
退行性病变
膝关节是人体中负重最大、运动最多的关节，人在下蹲时，膝关节的负重是自身体重的3~6倍。
凡关节都由结缔组织韧带所连，韧带在肌肉的两端，而且血液循环较薄弱，人在久蹲后，内外侧韧带受力最大，加大了关节和韧带的负担。对于已经有退行性病变的人，建议上厕所别久蹲，最好选择坐便。
下肢
静脉血栓
人体下肢静脉的血液回流，需要肌肉的收缩来辅助，当蹲厕所看手机超过15分钟以上，肌肉长时间不动，收缩会相应变慢，导致静脉的血液流速减缓，容易出现腿部肿胀、发麻。
如果经常保持这种坏习惯，还会形成下肢静脉血栓，若是下肢深静脉血栓，还可能致命。
心理
注意力下降
上厕所玩手机图的是休闲，却会让人陷入一种持续的“多任务处理”状态，长此以往会出现“注意力障碍”等心理问题。
大量的无效信息进入大脑，削弱了大脑对有用信息的处理能力，最终导致记忆力下降。
专家建议，上厕所最好不要带手机，专心排便。
无论蹲厕、坐便，如厕时间不宜超过5分钟，有便秘的人不宜超过10分钟。已经有痔疮的病人，更应缩短排便时间，建议不超过3分钟。
还需要注意的是，每日排便后，最好能坚持用温水坐浴、清洁肛门，这样可防止肛周细菌的滋生，是有效改善痔疮的好方法。
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