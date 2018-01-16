亚洲风投规模接近美国

英媒称，普华永道会计师事务所与CB风险投资公司联合发布的最新报告显示，亚洲正逼近美国，即将成为接受风险投资最多的地区——去年亚洲接受风险投资总额达708亿美元，美国则为719亿美元。
据英国《金融时报》网站1月11日报道，该报告显示，全球风险投资基金的投资额同比增长近50%至1640多亿美元，共达成11042笔交易。在亚洲，投资额同比增长逾100%；而在美国，投资额同比增长17%，但交易数量下降至5052笔，为2012年以来最低水平。欧洲仍是接受风险投资方面的落后地区，不过仍达成2483笔交易，投资额增长40%至176亿美元。
报道称，中国正成为吸引资本的一块“磁石”，资金涌入了从叫车服务到共享单车、再到人工智能（AI）和汽车充电的各个领域。
据英国《金融时报》网站报道，上月下旬，滴滴出行宣布获得某财团40亿美元的投资，该财团由日本软银公司、阿布扎比的穆巴达拉基金等投资者组成。这使这家叫车服务公司的估值达到560亿美元，成为仅次于美国竞争对手优步的全球第二大独角兽公司。
在中国，其他排名靠前的独角兽公司包括美团点评，其应用程序能让用户享受订餐、美甲和其他许多服务。去年下半年，该公司融资40亿美元，估值达到300亿美元。上周美团也进入了叫车服务市场。
据报道，一些曾经的初创企业（比如手机制造商小米）目前正在筹备股票上市事宜。在股市中，资金也很充足，以科技公司（包括中国的科技巨头腾讯和阿里巴巴）为首的企业的股价被推得越来越高。
报道称，腾讯和阿里巴巴也是中国和亚洲初创企业的大型投资者，尤其是腾讯，其投资额高于传统风投公司。
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