美军基地拆除5个中国产摄像头 美媒：因担忧“被中国监控”

美媒称，美国陆军说，已从一个美国国内军事基地拆走一家中国制造商制造的监控摄像头。与此同时，一个国会委员会计划本月举行听证会，研究小企业是否因使用这些设备而面临网络安全风险。
据美国《华尔街日报》网站1月12日报道，这个基地的参谋长克里斯托弗·贝克上校说，位于密苏里州欧扎克斯的陆军基地伦纳德·伍德堡更换了5个由杭州海康威视数字技术公司制造的摄像头。他说，该基地的官员在看到关于该公司的媒体报道后采取了行动。
贝克上校说：“我们从未认为（这些摄像头）是安全风险。它们始终在一个封闭的网络中。”他还说，更换摄像头的决定旨在“消除”媒体进行报道后围绕它们存在的“任何负面看法”，但他没有详细说明。
报道称，《华尔街日报》2017年11月刊登的一篇文章，凸显了全球最大监控摄像头制造商海康威视公司生产的设备在美国的广泛使用。
海康威视公司的发言人说，公司认为，“它制造并在全球范围内销售的产品必须符合质量以及安全方面的最高标准”。
美国国防部发言人说，伦纳德·伍德堡的海康威视摄像头未与军事网络相连。他说，国防部正对基地内所有联网摄像头进行评估，以确保它们“遵循所有安全更新”。
众议院一个委员会的主席说，他将召开一场听证会，研究海康威视摄像头是否会成为黑客入口、从而对企业构成潜在风险。此举也凸显了对海康威视摄像头的担忧。
众议院小企业委员会主席史蒂夫·沙博说，他期待该委员会密切关注安保摄像头的潜在网络安全漏洞。该委员会的发言人说，在定于1月30日举行、以“小企业面临的外国网络安全威胁”为主题的听证会上，海康威视公司将是调查内容之一。
报道称，沙博说：“令人深切担忧的是，北京可能利用这些摄像头来暗中监视我们。”但他并未提供正在发生这种事的证据。
海康威视公司称，该公司大部分设备由第三方经销商销售，在卖给客户后，它无法访问任何摄像头。此外，该公司还表示，其国有股东中国电子科技集团公司并不参与公司日常运营。
报道称，海康威视公司的许多客户支持海康威视产品。2007年至今已购买数百个海康威视摄像头用于道路监控的孟菲斯警察局称，这些设备每年帮助该局逮捕多达100人。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost