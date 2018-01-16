俄越合作在越南制造卡车：供应越军 与中国抢夺市场

英国《简氏防务周刊》网站1月3日报道称，越南和俄罗斯两国政府签署了一项协议，在这个东南亚国家合作制造卡车，销往国内和地区市场。
据报道，在协议下，俄罗斯卡车制造商——包括卡马汽车制造厂——将必须向越南转让技术和技能，以协助生产，并使得维修和支持服务本地化。双方还将期待进入东南亚的出口市场。
越南国家通讯社说，该协议为俄罗斯汽车制造商提供了机会，激励它们与当地企业建立合资企业，生产卡车、多用途运载车和专用汽车（包括军用车辆）。
该协议还为了利用新放宽的税收法规。越南和俄罗斯两国政府2018年实施的新税法试图促进两国之间的贸易。
报道称，卡马汽车制造厂曾宣布，计划在越南扩张，试图满足商业市场和军用市场日益增长的需求。在它宣布该消息一年后，签署了这项新协议。该公司的努力部分为了应对中国汽车制造商在越南日益扩大的影响力。
在2017年向俄罗斯国家通讯社塔斯社发表的评论中，卡马汽车制造厂总负责人谢尔盖·科戈金说，公司将提高其在越南现有工厂的生产速度。他说，公司正在探寻在柬埔寨和老挝的机会。
据报道，卡马汽车制造厂在越南的生产厂由一家合资企业VMIC所拥有。该合资企业是卡马汽车制造厂与越南国企越南煤炭与矿产工业集团于2003年创建的。卡马汽车制造厂还在越南经营着另一家合资企业，提供军用维修和支持服务。
自上世纪70年代以来，卡马汽车制造厂还向越南出售卡车（商用和军用）。该公司每年对越南销售额中约有30%交货给越南军方。据悉，卡马汽车制造厂总共向越南交付了约4500辆军用卡车。
报道称，卡马汽车制造厂过去向越南出售的军用平台包括其卡马-4326、43253、5350和6350等车型。据悉，越南军队将多种火炮、指挥和控制系统整合到这些卡车上。
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