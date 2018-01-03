新加坡大学研发智能调酒杯 “虚拟”鸡尾酒让你千杯不醉

你相信吗？一杯颜色梦幻、香气宜人的“鸡尾酒”，它杯中的成分其实只有水？
来自新加坡国立大学的Nimesha Ranasinghe及其团队近日推出了一款“虚拟鸡尾酒”，其玄机就在杯子上。这套装置可以为人们提供三方面的虚拟感官体验：视觉、嗅觉以及味觉。通过这些人为制造的感官体验，人们会觉得自己仿佛真的喝下了滋味特别的调制饮品。
视觉的部分比较简单，只需要用各色LED照亮饮料，让它看起来有颜色就行了。这听起来或许没什么意思，不过饮料的颜色确实能够影响人们的品尝体验。
味觉的部分是通过电刺激实现的。杯子的边缘处装有银电极，它可以用不同模式对品尝者的舌尖进行电刺激，从而产生不同味觉的模拟体验。比如说，想要模拟酸味时，研究者采用了180微安的脉冲电流。
最后是嗅觉。毫无疑问，嗅觉确实是很难完全“虚拟化”的，它对应的化学物质和受体都很复杂。因此，“虚拟鸡尾酒”为品尝者提供了一些真实的香味：香气物质会在微型气泵的作用下吹到品尝者的鼻子边。
这个“虚拟鸡尾酒”的酒杯还有配套的应用软件，品尝者可以在若干种色香味模式之间进行调整。
据该团队介绍，他们推出这款装置很重要的一方面是出于健康考虑，希望帮助人们在保留舌尖美妙体验的同时，能够少摄入一些糖或盐。当然，如果真的能够模拟出非常丰富的虚拟体验，也可以创造更多的趣味。比如说用来丰富虚拟现实世界，或者自由地搭配出真实食材中很少见的味觉组合。
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