“印度制造”遭重击？印政府取消与韩企合作扫雷舰项目

据《印度时报》1月8日消息称，印度政府已经取消了果阿船厂(Goa Shipyard)和韩国江南造船集团(Kangnam)共同建造12艘现代化大型扫雷舰的项目，这意味着“印度制造”在国防建设上再一次遭受重大打击。
报道称，印度政府计划建造的12艘扫雷舰是一种可检测、追踪以及摧毁敌军埋设的水下地雷的先进的专用军舰，以此来扼制(敌军)港口和海上设施，扰乱航运和海上贸易。
早在2005年7月印度海军就开始着手建造扫雷舰，印度计划在其东西海岸部署24艘扫雷舰，但目前仅有4艘已服役30年的扫雷舰在保护其东西海岸。《印度时报》称，这一“巨大的作战能力差距”令人震惊，因为具有隐秘布雷功能的中国核潜艇和常规潜艇“经常驶进印度洋”。
相关人士表示，印度政府在停止同韩国江南集团长期的谈判后，已经命令印度果阿造船厂重新启动搁置已久的扫雷舰项目。
一位消息人士称，“果阿造船厂被要求为扫雷舰项目发布新的全球意向书(Eol), 新的需求方案说明(request for proposal)或招标将在之后进行。印度与江南集团的谈判持续了很长时间，因为后者欲偏离最初的需求说明，同时，双方也在技术转让、建造策略以及花费问题上不能达成一致。”
《印度时报》在2017年10月曾报道称，由于缺乏政府力量的推动，官僚主义带来的复杂程序的限制，加上商业和技术上的纠纷，过去3到4年中，“印度制造”在国防领域并没有取得重大进展。
从未来的步兵战车，到轻型通用直升机和海军多功能直升机，再到新一代隐形核潜艇以及第五代战斗机和扫雷舰，印度在国防建设领域至少还有6个大型项目的合同停滞在不同阶段，这些项目总价值超过3.5万亿卢比。
整个扫雷舰项目现在必须重新启动，果阿造船厂负责人表示，“海军是所有项目的重中之重，在过去两年里，所有建造扫雷舰所需要的复杂技术细节和规则要求都已完成，重新启动该项目将会使它快速发展”。
印度随后会向专门制造扫雷舰的国际造船商发布意向书，这些造船厂建造的扫雷舰使用非磁性船体，并配备高分辨率声呐，还可以通过声磁磁场扫描检测水雷。扫雷舰之后会使用遥控系统，利用小型核潜艇在安全距离外扫雷，果阿造船厂目前已经投资了70亿卢比供扫雷舰基础设施建设，预计需要十年时间(来完成)。（环球网）
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