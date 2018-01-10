美金融决策者认为美联储不会因税改加快加息

英媒称，美联储决策者目前认为，特朗普的税改计划对经济仅起到短期促进作用，既不会像特朗普说的那样持续刺激经济，也不会像一些分析人士警告的那样，引发需要央行应对的直接危害。
据路透社美国费城1月7日报道，4位央行决策层人士在最近接受采访时流露出这一观点。他们之中有人希望保持低利率，有人更倾向于加息，以预防资产泡沫或突然发生通胀。
这些采访就一个关键问题作出了迄今为止最明确的解释，即税改是否会导致美联储加快加息步伐，以冲淡新税法的影响。
分析人士对这个问题意见不一，就连国会税收联合委员会也预测，美联储将对新税法作出“积极”反应。但本社采访的4位人士都认为，新税法可能带来一些短期好处，同时不会增加任何短期风险。
他们预测，对企业和居民减税可以让经济在未来几年内每年额外增长0.5个百分点，并且让失业率维持在历史最低水平，还有可能推高工资。此外，该计划或许可以小幅提升长期经济增长，这取决于企业在增加投资方面作何应对。
但这几位人士都不认为税务刺激会带来通胀加剧或资产价格上涨的巨大风险，因此，美联储也无需加快加息步伐。虽然美联储并不支持税改，但不反对也是一个重要表态。
克利夫兰联邦储备银行行长洛蕾塔·梅斯特尔在费城出席美国经济学会年会期间接受本社采访时说：“我不认为目前迫切需要做些什么。”
梅斯特尔支持加息，但并不认可因税改而加快加息步伐。她预测税改在未来几年会带来每年0.5个百分点的额外经济增长。
新税法将企业所得税大幅下调至21%，并降低个人所得税，同时提高子女税收抵免额度。
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