中巴关系依然牢固 军事合作更趋紧密

香港《南华早报》网站1月7日发表文章称，北京与伊斯兰堡的关系仍像以前一样牢固，两国在军事和防御方面的合作逐渐增多。
文章称，中巴两国军事合作主要有以下5大领域。
JF-17战斗机
文章称，由中国设计、在巴基斯坦组装的JF-17“雷电”战斗机旨在到2020年给巴基斯坦空军年代久远的达索“幻影”战机机群提供低成本的替代机型。
文章称，伊斯兰堡把JF-17定位为适合发展中国家的平价战斗机，并在2015年跟亚洲某国谈下第一笔出口交易。
神秘的潜艇
文章称，2015年，北京同意到2028年向巴基斯坦出售8艘经过改装的攻击型柴电动力潜艇，这份合同的价值有40亿到50亿美元。
文章称，虽然关于潜艇的具体情况一直没有正式的报道，不过分析师说，多半是中国军队的“元”级攻击型常规动力潜艇的轻量型。
海军演习
文章称，上个月，中国与巴基斯坦的海军在上海附近海域举行了第五次双边演习。
为了提高两军的互操作性，中国“荆州”号护卫舰和巴基斯坦“赛义夫”号护卫舰参加了此次联合演习。
北京还派出歼-11、歼轰-7、空警-200预警机和各种地面部队，巴基斯坦则派出了JF-17“雷电”战斗机和预警机。
反恐
文章称，去年12月，在首次三方外长会议上，中国、巴基斯坦和阿富汗商定加强合作，促进地区稳定，推动经济发展。
中国外长说，三国在反恐问题上达成了共识。
文章称，北京相信，阿富汗和巴基斯坦两国国内局势稳定，有助于促进中国“一带一路”倡议沿线的安定。
高层防务会谈
文章称，2016年8月，中巴军方举行高层会谈。这次会议是在中国、巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦建立反恐四国机制后举行的。巴方称将对恐怖主义组织进行打击，维护中巴经济走廊的安全。
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