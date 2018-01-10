汽车的神秘感消失了！中国二手车市场交易欣欣向荣

美媒称，中国二手车量销售激增，在经过一年新车市场显著放缓之后，这令汽车厂商感受到了压力。
据美国《华尔街日报》网站1月7日报道，中国去年前11个月的新车销售增长仅1.9%，比2016年大幅下降，而且低于全球市场2.7%的预期增幅。一些汽车厂商在中国甚至走了下坡路，福特汽车公司估计，其去年在华销售下跌了6%。
中国汽车工业协会的徐海东说，新车市场不景气的部分原因是二手车市场交易欣欣向荣。2017年的二手车交易比2016年增长了20%以上。
直到不久前，拥有汽车对中国的新兴中产阶级来说还是一项新鲜事物。但是网络汽车交易平台人人车的首席执行官李健指出，现在“汽车的神秘感消失”了。中国的车主依然在意形象，但现在他们在升级座驾方面开始注重性价比。
外国汽车厂商意识到中国的二手车市场已变得十分重要，并表示正在加大二手车的供应。通用汽车公司一名发言人说，它在中国的1600家别克、凯迪拉克和雪佛兰经销商现在都售卖二手车，二手车销量2017年增长了30%。
福特公司发言人说，旗下约800个经销商中的80%出售认证的二手车。
在美国，二手车销量是新车销量两倍多。但是在中国情况相反，中国汽车流通协会预计，今年二手车销售将达到1250万辆，而新车交易量则为2490万辆。
中国汽车流通协会表示，这一比例将随着中国汽车市场成熟而变化。到2020年，二手车销量将超过新车销量。李健说，几年前首次购车的数百万消费者对车有了更多的了解，希望更经济地升级换代车辆。近期旨在推动二手车市场的政策变化也令车辆在城市间的转移更加容易。
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