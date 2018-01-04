现实版“城市之光” 新加坡休班警察解救群众

对于正在休班的新加坡警察Sofian Othman来说，那本来是一个平常的傍晚。12月27日傍晚5点45分左右，他从勿洛商场买了一个三明治当晚餐，正要离开时，却发现身后出现了骚乱。
只见一名精神错乱的18岁青年挥舞着10厘米长的剪刀大喊大叫，并威胁恐吓周围的人。该男子还跑到商店里搞破坏。
经过谨慎观察之后，35岁的警察Sofian抓住青年分神的时机，从背后缴械青年的武器，并最终在另外四名男子的帮助下将其制服。
这位拥有14年经验的警察感慨：“我和其中一名男子相互配合。我非常开心公众有警惕心，并敢于上前来帮忙。很高兴我们可以在危急关头依靠民众的力量。”
被抓住的青年被查出有心理疾病历史，并以妨害公众安宁罪被逮捕。
“我24小时时刻保持警惕，即使我在海外。这是一个警察的第一直觉。我不希望他对别人造成伤害，或者损坏财产。”Sofian对记者说。
同时，他也全国保家安民计划（SGSecure）的效力，是让民众了解面对紧急情况如何应对的关键渠道。但是，他也提醒民众，应把自己的安全放在首位，任何时刻都不要把自己暴露在危险中。
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