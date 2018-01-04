日美与中国展开印太“争夺战”

日本外务省近日强调，“让国际社会知晓印太战略’是日本外交领域的重大成果”。去年11月美国总统特朗普访问越南期间向各国领导人呼吁，“美国希望各位都能抱有自由开放的印太这一愿景”，“美国将强化与地区所有国家的情谊和贸易联系”，正式向世界传递出这一被认为是由安倍晋三首相提出的战略。
特朗普总统出访亚洲前夕，美国政府一直在为自身的亚洲政策发愁。恰巧在此时，日本外务省相关负责人向美国国务院政策规划部门提出了“印太战略”。
很快，美国国务卿蒂勒森就按华盛顿发表的一次演讲中提到了这一概念，之后白宫的官员们又向特朗普总统进行了说明，并最终出现在特朗普总统在越南的演讲中。
“印太战略”的核心内容是日美两国与印度、澳大利亚联手，囊括其他亚洲国家，构建地区性的合作框架。目的在于在共享和实现普世价值方面深化合作、促进地区经济发展，同时也包含与在本地区取得飞跃发展的中国进行对抗的意味。
但是目前还缺乏具体的行动。特朗普总统本人是否真正理解“印太战略”都还存在疑问。总统在演讲的后半程表达了不满，“美国开放市场的后果就是就业岗位被抢走、工厂关门歇业、产业衰退”。着眼于中国，他老调重弹，称“难以接受贸易不平衡”。而要紧的“普世价值”早就忘到了九霄云外。
与之相对的是中国提出的“一带一路”倡议，其在行动上已远远超过“印太战略”。中国已经向位于对象区域的东盟国家和中东国家提供了大笔用于基础设施建设的资金，强化了各国政府与中国的关系。
我们不能将此单纯视为中国对发展中国家的援助。中国的做法是在港口设施建设等方面提供利息较高的资金支持，一旦对方无力偿还，便可获得港口的长期运营权。目前中国已经在巴基斯坦、斯里兰卡、吉布提等印度洋沿岸国家获得了港口运营权，并且正在扩大港口的规模。
此外，缅甸也正在一步步向中国靠拢。该国因为国内超过50万的少数族裔罗兴亚人前往孟加拉国避难一事遭受欧美各国对其人权状况的强烈批评。
中国的目标是让本国海军能够自由使用上述港口。一旦将南海的军事设施与南亚和中东的海港连接起来，以航母为核心的“远洋舰队(蓝水海军)”就将组建完成，中国海军的影响力将实现大幅提升。“一带一路”构想的厉害之处就是与中国海军进军远洋互为表里。
“印太战略”与“ 一带一路”构想可以被视为以东盟为舞台进行的日美与中国的“阵地争夺战”。这在美国作为唯一超级大国的时代是无法想象的，一方面中国不断向着大国迈进，同时也象征着美国开始衰退的大转折时正在到来。
我们希望这场争夺战能够以日美两国将中国纳入欧美市场经济体系、促使该国走向民主的方式告终。但毋庸讳言，中国当然希望维持其独特的政治经济体系，超越亚洲国家，发挥自身影响力。
只要双方都力主自身的价值观，就难以实现妥协。这场争夺战的结局只可能是双方在市场经济等领域催生更多共同点，通过发展出稳定的经济关系解决其他问题。
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