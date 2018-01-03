“素食一月”成英美新年最新流行趋势 素食超市销量惊人

英媒称，在希望以饮食排毒迎接新年的人中，“素食一月”成为最新流行趋势，超市也证实顾客对非肉奶食品的需求正在增长。
据英国《每日电讯报》网站2017年12月31日报道，打算在2018年1月食素的英国人的数量，从2014年的1500人增至2018年的5.2万人，这使英国成为全球接受这项挑战人数最多的国家，紧随其后的是美国。
报道称，英国韦特罗斯超市连锁公司说，新年前夕，该公司网站上素食的搜索次数增长了4倍，还有很多商店正打算提供一系列素食产品。
英国塞恩斯伯里公司宣布将于周一推出新一批素食产品，奥乐齐超市很快也将发布新系列素食产品。
随着素食生活方式日益流行，一些大明星也加入其中，F1车手刘易斯·汉密尔顿和流行歌手阿里安娜·格兰德都是素食主义者。
“素食一月”活动由一家同名国际慈善机构发起，这项活动已经使全世界约12万人成为素食者。在此之前，一项号召人们在新年伊始停止喝酒的活动“禁酒一月”也大获成功。
与“素食一月”合作的英国最大素食超市“素食友好”超市的联合创始人斯科特·麦卡洛克说，该超市开业4年来，虽然每个月的销售额都会超过上个月，但2017年12月份的销售额“高得惊人”。
他说，对健康、地球环境和动物的担忧一直萦绕在人们心头，一些关于该主题的纪录片的流行，也让更多人接受素食。
麦卡洛克说，很多饭店甚至知名比萨饼店，如今也在菜单上提供素食选项，人们因而不必为了放弃肉食和奶制品而改变生活方式。
他还说：“当然，过去人们对素食者、为何吃素以及素食生活方式抱有成见，但现在这些成见已不存在了。”
英国素食者协会说，该国目前有54.2万名素食者，比10年前增加了两倍多。在这些素食者中，15岁至34岁人群占将近一半。
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