中国将成世界探月领跑者：遥遥领先于美国

英媒称，2018年，可能出现一位世界探月的新领袖。如果一切都按计划进行，中国将尝试其他航天大国从未做过的事情——在月球的背面着陆。中国正在飞速推进探月工程。中国将于2018年执行嫦娥四号计划的两大任务。
据英国《观察家报》网站2017年12月31日报道，嫦娥四号计划的第一组件定于2018年6月发射升空。它是一颗定位在距离月球背面6万公里处的中继卫星，而且将提供地球与月球背面的通信。一旦建立起这一连接，它将使中国完成该计划的第二部分——向月球背面发射嫦娥四号月球探测器。
在月球背面着陆是以前从未有人尝试过的事情。太空分析人士布赖恩·哈维说：“中国正在通过技术上具有挑战性的任务开拓新的领域。”
据英国《观察家报》网站报道，中国的探月工程始于2007年，嫦娥一号仅是其首颗绕月人造卫星。2010年，嫦娥二号也进入了月球轨道，随后开始在太阳系内飞行，并于2012年与“图塔蒂斯”小行星擦身而过，这成为其太阳系之旅的高潮。2013年，嫦娥三号计划成功部署了玉兔号月球车，这是1976年以来的首次月球“软着陆”，当时成为媒体的头条新闻。到目前为止，中国所做的一切令人印象深刻的仅是追赶上了美国和前苏联取得的成就。但嫦娥四号计划将是太空中的首次。
报道称，从未有人想到在月球背面着陆，主要是因为通信困难。但科技的进步是巨大的。
据英国《观察家报》网站报道，可以肯定地说中国的计划是最先进的。在嫦娥四号计划之后，他们将展开其他的一系列机器人探月任务，这将为15年后载人登月计划奠定基础。这一切的关键在于“长征九号”火箭，该火箭仍在研发之中并将于2028年至2030年发射升空。它是一个庞然大物，将能搭载比阿波罗登月舱更大的物体。阿波罗登月舱曾在20世纪60年代和70年代搭载数位宇航员往返于地球与月球之间。
哈维说：“有理由推断中国将在21世纪30年代初实现载人登月计划。”这将使中国国家航天局遥遥领先于美国航空航天局。到目前为止，美国航空航天局仍未有确定的新载人登月计划。
报道称，最根本的问题是中国展开国际合作的热情能否一直扩展至载人登月，用自己的火箭搭载其他国家的宇航员？或许吧。
2017年夏，欧洲航天局宇航员就首次与中国同行一同接受训练。训练内容是与探月相关的生存演练，但展现的是双方的开放态度。欧洲航天局宇航员马蒂亚斯·莫勒当时称：“接待非常热情。我们确实感受到了同属一个宇航员大家庭的氛围，分享相同的价值观、目标和愿景。”显而易见，月球是人类的下一个目的地。令人惊讶的是中国人现在已准备在这一领域发挥领导作用。
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