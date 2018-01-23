“社交融合”眼镜让你告别健忘尴尬

港媒称，拥有人工智能面部识别功能的眼镜将让你告别那些忘记人名的尴尬时刻。
据香港《南华早报》网站1月20日报道，想象一下见到应该认识但想不起名字来的某个人。再想象一下戴着一副眼镜，它可以在2秒钟内扫描社交媒体寻找匹配得上的面部图像并在一只眼睛的前面显示出对方的名字，这能让大家免于尴尬。
还不仅限于此。激活这副眼镜的相机功能后，佩戴者看到一个物体的几秒钟后，它的品牌、型号、在电商网站上的价格和买家对产品的评价将逐一在眼前呈现。
报道称，如果认为这一切像是科幻小说的内容，那最好再想想：这是若琪（Rokid）眼镜的前景。用若琪公司的吴睿智的话说，若琪眼镜将“随时、随地在佩戴者眼前呈现增强现实（AR）视觉覆盖层，有效综合语音互动、人工智能和图像人工智能”。
报道称，难怪这一AR眼镜在于拉斯维加斯举办的2018年消费电子展（CES）上引起了轰动。
吴睿智说：“所有来我们展台的人都非常喜欢若琪眼镜加入面部识别功能这一社交融合理念，这是最让我惊奇的。”
据中国初创企业若琪公司称，消费者可以在2018年第三或第四季度买到这样一副AR眼镜。
报道称，这种眼镜过于笨重不适合每天佩戴，但是看上去仍很时髦。在CES上的展品由电池供电并具备WIFI和蓝牙功能，可以连接到手提电脑或智能手机上。
报道称，AR图像只显示在一个镜片上，让眼镜佩戴者可以与所处环境进行正常互动，这不同于将用户在视觉上带入利用数字技术创造的世界的头戴式虚拟现实（VR）设备。
在CES上展出的这副眼镜还不是最终产品。总部位于杭州的若琪公司的产品总监吴睿智说：“无疑，我们收到的许多反馈意见与把眼镜缩小、改进功能相关。”
若琪眼镜的价格还没有公布，但是吴睿智表示它将比大多数AR眼镜便宜。
类似的产品包括，与亚马逊公司“亚历克萨（Alexa）”语音系统合作的Vuzix Blade和神奇跳跃技术公司的The One眼镜。苹果公司预计也将很快发布自己的AR眼镜。
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