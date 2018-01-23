日空自拟引进F-35B隐身战机并扩充战斗机部队以应对中国

日本《产经新闻》1月21日报道称，记者20日获悉，防卫省已经就大幅强化航空自卫队战斗机部队展开研究。具体方针是将现有的12个飞行队（每个飞行队额定战机约20架）增至14个。
着眼于活动范围从东海扩大到太平洋的中国的威胁，一旦确定引进美海军陆战队版本的F-35B隐身短垂战机，很有可能就会部署在新田原基地。
目前，从北海道到冲绳的总计7个战斗机部队部署地中，位于宫崎县的新田原基地只有一个F-15J战机飞行队。战斗机部队的任务是对接近领空的中国军机等飞行器采取紧急升空等防范措施，必须有足够的时间用来培训飞行员、提高驾驶技能。所以如果1个部署地仅有1个飞行队驻扎的话，就很难确保足够的训练时间。
一旦新田原基地的飞行队增至两个，增加的那个很可能就是空自正在研究引进的F-35B战斗机飞行队。
F-35B适用于短距离跑道起飞和垂直降落。如果部署在新田原基地，将能够对中国针对西南方向离岛的进攻做出快速反应，还可以使用离岛上跑道较短的民用机场，此外还能更方便地用于平时的警戒监视。
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