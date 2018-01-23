美媒盘点总统特朗普言过其实“那些事”

美联社1月17日刊载题为《特朗普的总统任期创造了一种另类现实》的文章称，尽管唐纳德·特朗普总统经常颠倒是非，但是他有时候倒是绝对正确的。上月，他在佛罗里达州举行的一场集会上说，“没有任何一位总统的第一年任期像我这样”。还有比这更正确的话吗？
文章称，这位总统经常性地将他的预期行动表现为成就，并且夸大他所做事情的重要性。他夸大了他所继承的问题。他制定了不切实际的目标。他不从错误中吸取教训。相反，他重复着这些错误。下面是自特朗普上台以来错误陈述的一些趋势和亮点：
并非最大最好
文章称，特朗普不是推出了一项大规模的减税政策，而是推出了一项有史以来规模最大的减税政策。特朗普不是赢得了一场选举，而是获得了“压倒性”的胜利。特朗普不是让退伍军人事务部运行得更好，他赶走了“虐待狂”。
文章认为，事实上：
——就规模而言，去年12月的税制改革排在20世纪80年代初的罗纳德·里根改革、二战后的减税政策以及其他几个税制改革之后。
——根据克莱尔蒙特麦克纳学院的政治学家约翰·皮特尼的统计，就结果的接近程度而言，特朗普在美国历史上的58次总统竞选中排名第13位。他并没有取得压倒性的胜利。他在选举人团的得票率略低于57%，不及奥巴马的两次竞选（2008年为61%，2012年为62%）和过去的十次总统选举中的八次。此外，他在普选中输给了民主党人希拉里·克林顿。
——尽管特朗普吹嘘说退伍军人事务部的无能员工正在迅速被开除，并且在去年年中还颁布了一项法律来加快这一进程，但是奥巴马最后一个预算年度辞退的退伍军人事务部员工要多于特朗普任职的第一年。
愿望与现实差距大
文章称，特朗普以合自己心意的方式看待事物，并且将其呈现为它们仿佛原本就是如此。“你知道，工厂正在回流到美国国内。你想到过有一天你会听到这个消息吗？”“我敦促我们的北约盟友做出更多努力来加强我们的关键联盟，并且为成员国做出更多的贡献奠定基础。因为这一举措，数十亿美元正在涌入。”“就业机会正在大量回到我们的国家。”
文章认为，事实上：
——工厂并非正在“回流”到美国，也没有在美国大量增长。去年12月，当特朗普说这番话的时候，工厂建设支出同比下降14%，继续自2015年中期以来的持续下降趋势。至于“重新回到美国”的就业机会，特朗普希望他的税制改革能够实现这一点，但是并没有。
制造商加快了雇用速度，在2017年新增了19.6万个就业机会，但是它们在2011年和2014年增加了更多。
——金钱并没有涌入北约组织，而且未来也不会。特朗普的真正意思是说，他正在推动北约成员国增加自己的军事预算，这样美国就不必承担如此重的负担。北约成员国在奥巴马总统任期内已经同意在未来数年增加军费。特朗普是否加速了这一点还需拭目以待。
试图抹黑过去
文章称，特朗普通过令过去显得尽可能的黑暗，以显示在他的管理之下令美国变得更好。在他担任总统之前，“我们的边境门户大开。任何人都可以进来”。美国的军队破败不堪。他所继承并且试图取消的医疗法是一场“仅仅涵盖了极少数人”的灾难，而且基本上已经“死亡”。以前的总统“将美国的能源深藏起来”。
文章认为，事实上：
——在特朗普上台之前，美国边境距离“千疮百孔”相去甚远。在特朗普的边境政策产生影响之前，被逮捕的非法越境者——衡量有多少人试图非法越境的最佳手段——就处于40年来的最低水平。奥巴马曾经因为其遣返回国人口的巨大数量而被亲移民政策的拥护者嘲笑为“驱逐头子”。
——“奥巴马医改计划”覆盖了约2000万人，这是特朗普口中的“极少数人”。
——能源生产在前几任政府期间并没有遭到限制。特别是在奥巴马担任总统期间，因为水力压裂技术的进步令发掘巨大的天然气储量变得更经济，能源生产事实上得到了释放。石油产量也大幅增加，进口减少。
翻脸就不认人
文章称，特朗普经常声称和某些人很熟，但是转过头立刻“变脸”说他几乎不认识他们。他与这些人的熟悉程度随政治环境而异。
当特朗普的竞选顾问乔治·帕帕佐普洛斯去年承认在与俄罗斯关系的问题上撒谎时，情况正是如此。特朗普在“推特”上表示：“几乎没人认识这个年轻的低级别志愿者。”然而，2016年3月他任命帕帕佐普洛斯进入他竞选团队的外交政策顾问委员会时，特朗普称他是一个“出色的人”。
史蒂夫·班农去年被解除白宫首席战略师一职前也遭遇了类似的对待。
在班农2016年8月出任特朗普竞选团队负责人时，特朗普称与他相识“多年”。去年4月，当班农深陷困顿之时，特朗普表示在班农被任命为竞选主管时“我不认识他”。
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