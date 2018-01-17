中国大力研发一项关键技术 助电动车竞争力超越日本

日媒称，纯电动汽车（EV）的开发竞争不仅限于左右续航里程的蓄电池，还向作为动力源的驱动电机扩大。加速推进研发的是提出汽车强国战略的中国。虽然目前混合动力车（HV）技术实力突出的日本处于有利局面，不过日本的大学等基础研究趋于弱化。不少观点认为未来在纯电动车产业的竞争力方面中国将超越日本。
据《日本经济新闻》网站1月16日报道，将电气变成动力的电动机在大约200年前出现。电动机通常被视为已完成开发的技术，不过了解电动机技术的东京工业大学的教授千叶明表示：“纯电动汽车用电动机需要新技术”。汽车的驱动性能由电动机转速和扭矩决定。电动汽车电动机在低速行驶时需要高扭矩，高速行驶时需要高转速。
预计今后纯电动车将迅速普及。最核心的竞争技术被认为是蓄电池，不过预计电动机也将成为决定未来纯电动汽车附加值的核心零部件之一。由谁来开发电动机这一商业模式也将以新的形式构筑。在该领域有可能发挥主导作用的是中国。
报道称，混合动力车和初期的纯电动车由各车企自主开发和量产。今后来自车企外部的零部件采购将出现增加，此外通过与变速器等其他零部件一体化的模块提高性能的潮流也出现扩大。自己研发无法确保竞争力，德国零部件巨头博世宣布将电动机的生产企业出售给中国的零部件厂商。
中国加速汽车电动机的研发是在2012年发布《节能与新能源车产业发展规划》之后。瞄准纯电动车、混合动力车和燃料电池车（FCV）提出了蓄电池、电动机和电气控制系统的开发目标。
实际上，中国的研发十分活跃。研究论文数量就如实反映出这一点。2017年5月在美国迈阿密召开的国际电气和电子工程师协会（IEEE）电气装置和驱动装置相关的国际会议上，千叶明教授担任论文审查组成员，来自中国的论文数量令其震惊。在最初的截止日期内提交的约300篇论文中，中国的大学和企业的论文数量占四成。
报道称，纯电动汽车电动机的论文中，对主要零部件线圈和磁铁等进行改良，力争实现小型化、轻量化和高效化的研究成果琳琅满目。中国最终的论文数量与会议举办国美国不相上下，远远超过日本。
2017年10月在美国俄亥俄州召开的IEEE电动机相关国际学会也是一样。在发表论文的约4千名研究人员中，中美两国各占四分之一，而来自日本的研究人员还不到10%。
目前的电动机技术实力，从专利件数等来看，丰田汽车等占据领先优势。但是立命馆大学的佐伯靖雄副教授表示：“纯电动汽车普及的话，汽车也将日趋日用品化”，认为在中国有诞生优秀的产品的可能性。日本瑞穗银行的主任研究员汤进指出，正如中国所力争实现的那样“未来中国可能超越日本”。
报道称，另一方面，在日本的研究一线，危机感出现增强。新能源产业技术综合开发机构（NEDO）从2012年度开始启动的汽车材料开发项目负责人感叹：“预算被大幅削减。在人工智能（AI）领域输了”。
丰田、电装、大金工业和大阪府立大学等机构也参加了该项目。之前一直引进最新设备推进开发，不过2017年度的研发费被从上一年的20亿日元（约合1.2亿人民币）大幅削减至4亿日元（约合2300万人民币）。连研发的基础也很可能丧失。
日本的大学的电动机研究也趋于萎缩。2017年4月在日本电产的赞助下举办电动机研究讲座的京都大学校长山极寿一表示“已经20年没举办过电动机的研究讲座了”。1970年代之前，各大学的工科学部曾积极开展电动机研究，但是随着技术的低迷，讲座数量也大大减少。东京工业大学的千叶明教授抱怨说“即使向政府申请研究预算，也很难获批”。
日本的大学等的基础研究实力很早之前就被指弱化。长期以来拉动日本经济增长的汽车产业的技术实力也可能从此走向崩溃。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost