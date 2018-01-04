朝鲜宣布恢复朝韩联络渠道 韩方表示欢迎称此举意义重大

韩媒称，朝鲜3日宣布平壤时间下午3点（韩国时间下午3点30分）起重新开通板门店韩朝联络渠道。
据韩联社1月3日报道，朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权当天奉劳动党委员长金正恩之命做客朝鲜中央电视台时宣称，朝方将遵照最高领导层意愿，本着认真诚实的立场和态度与韩方建立紧密的联系，讨论派遣朝鲜代表团的实务事宜。
李善权称，金正恩强调提上议程的韩朝关系修复问题能否按照全民族的期盼和心愿得到解决，完全取决于朝韩当局如何负责任地处理问题。
报道称，但李善权没有明确表明朝方是否接受韩方前一天提出的召开高级别会谈的提议。
另据韩联社1月3日报道，韩国政府3日对朝鲜响应韩方提议宣称重启板门店韩朝联络渠道表示欢迎。
韩国政府在当天发表的“关于板门店联络渠道正常化的政府立场”中表示，3日朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权表示恢复板门店联络渠道，韩方对此表示欢迎。通过板门店联络渠道，韩朝可就高级别会谈相关事宜进行沟通协调。
韩国总统府青瓦台首席秘书尹永灿3日就朝鲜当天宣布重启板门店韩朝联络渠道一事表示，韩朝联络渠道恢复意义重大，预计韩朝将可随时对话。
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