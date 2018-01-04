新加坡无现金支付迈向移动支付新阶段

在新加坡的中巴鲁路附近，来自中国沈阳的杨老太太一家经营着一个东北菜小餐馆。尽管地方不大，但因味道正宗，备受中国人和新加坡当地人欢迎。
以前，无论堂食还是外卖，大家通常习惯现金付款。但就在最近，店里贴出了两个付款二维码，一个来自支付宝，另一个是星展银行的“paylah!”。
在新加坡，二维码支付忽如一夜春风来，让该国以信用卡支付为标志的无现金支付开始迈向手机移动支付新阶段。
大华银行此前发布的一份报告说，目前新加坡已经成为东盟地区最为成熟的无现金支付市场。2017年，新加坡在线和移动支付的交易额达到120亿新元（约合587.86亿元人民币），其中移动支付交易额达到4700万新元（约合2.3亿元人民币）。
新加坡一直是东南亚地区信用卡普及率最高的国家之一，如今，新加坡凭借自身优势，也没有放慢向移动支付演进的步伐。
一方面，该国高达85%的智能手机渗透率给移动支付的发展奠定了基础；另一方面，新加坡网购人群已经占到总人口的60%，这就带动了对数字钱包需求的上升，而数字钱包和移动支付之间存在紧密联系。
政府的推动也是该国发展移动支付的重要动力。新加坡总理李显龙去年曾在演讲中以支付宝、微信支付为例，夸赞中国在移动支付领域取得的成就。他表示，中国的移动支付应用可能是全世界最先进、普及率最高的，他激励新加坡人学习和借鉴中国经验。
市场咨询研究机构公布的调查显示，新加坡移动支付应用的使用率已经从2016年的26%增长到2017年的40%。尽管毕马威会计师事务所的一项研究说，新加坡消费者和企业交易时还是更多地依赖现金和支票，但新加坡的无现金支付正朝着移动支付方向演进。
中国的移动支付服务也开始在新加坡快速布局。微信和支付宝在新加坡的合作商户越来越多，在争取中国游客用户的同时，也给未来的本地化业务发展奠定基石。（新华社）
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