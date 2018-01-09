日本武器采购将改由国安会主导：注重网络战与太空战

日本《东京新闻》1月7日发表题为《政府计划将防卫力整备收归国家安全会议主导》的报道称，政府决定，以战斗机、坦克等为代表的防卫力整备将由安全保障政策中枢——国家安全保障会议主导。这将改变一直以来将重点放在满足陆海空各自卫队要求的模式，以自上而下的形势更加有效地分配预算。这一变化还旨在将更多预算投入到被视为新战场的太空、网络空间、以阻碍通信为目的的电子战战场。国家安全保障会议在内阁官房设有事务局，今后首相官邸的意志在武器装备选择方面将得到更多体现。
将于今年年底完成的新一版中期防卫力整备计划（从2019年度开始实施）就将由国家安全保障会议主导制定。对于陆海空各自卫队已经决定了的装备采购计划，如果国安会判断其优先度较低，也可能被延后采购。
每五年更新一次的中期防卫力整备计划对自卫队主要装备的数量做出了规定，迄今为止都以陆海空各自卫队幕僚监部的讨论结果为基础制定，再经过与财务省等部门的协调，提交内阁会议最终确定。
有政府关系人士解释说，一直以来各监部“想要什么装备”都会受到重视。因此按照官邸人士的说法，政府内部认为存在“陆海空各自卫队把持预算的倾向”。
国安会正在着手制定自卫队在朝鲜半岛有事之际的模拟应对方案，研究在安保法制规定的事态之外以何种形式同美军合作。最终将基于讨论结果和中国军队的扩张情况决定引进哪些最适合的装备。焦点将是提升海空域的防御能力，具体包括强化护卫舰和提高应对敌方来袭导弹的能力。
在与他国相比已经落后的太空、网络空间、电子战等领域，政府计划成立新的统辖各方面部队的司令部。国安会希望能够以更充裕的预算用以加强这方面的人员和装备采购。
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