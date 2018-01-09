中国维和部队与南苏丹武装人员对峙

港媒称，中国军方披露了中国维和部队上周在南苏丹与武装人员紧张对峙的详细情况。18个月前，两名中国维和士兵正是在同一地点的冲突中牺牲的。
据香港《南华早报》网站1月6日报道，当地时间1月4日下午，南苏丹首都朱巴的联合国驻地维和官兵获悉数名武装人员进入武器禁区。据《解放军报》报道，他们得到的消息是，“16时许，远处突然传来两声枪响……15名不明身份人员，14人持步枪，1人持手枪，正在武器禁区追捕一名平民”。
军官杨永强是15名迅速赶往武器禁区的中国维和官兵之一。他们的职责是确保武器禁区内的平民安全。
杨永强对《解放军报》记者说：“我立即和武装人员交涉，告知他们这里是武器禁区，不允许持枪械进入。对方情绪较为激动，并朝天鸣枪示威。”
《南华早报》援引报道称，在交涉过程中，又有很多武装人员向他们聚集，不到1分钟，闯入武器禁区的武装人员从15人增加至30人。还有不少武装人员正乘车赶来，并且已经将车载武器对准巡逻分队。
报道援引杨永强的话说：“在当时的对峙中，对方一直都是荷枪实弹，情绪非常激动，场面极有可能失控。”
报道说，中国维和官兵有力应对，并与武装人员据理力争。最终，对方收起武器并离开武器禁区。
《南华早报》报道称，2013年，刚刚独立两年的南苏丹爆发内战，造成数万人死亡，约400万人流离失所。交战各方于2017年12月同意停火，但袭击事件仍在继续。
报道称，在1月4日发生对峙的同一地点，2016年7月，中国维和部队的一辆装甲车在武装组织的冲突中被炮弹击中，两名中国维和士兵牺牲，另有5人受伤。
报道称，距离那次事件仅一个多月前，在“基地”组织北非分支声称在马里北部制造的一起袭击中，一名中国维和士兵牺牲，另有4人受伤。
根据联合国的数据，中国目前有约2600名维和人员在世界各地执行维和任务，其中大多数是工兵、后勤人员、警察和医务人员。
报道称，共有19名中国维和人员在执行维和任务时牺牲，其中多人牺牲在非洲，原因包括疾病、交通事故、极端天气和武装袭击。
近十年来，在努力扩大自己在全球事务中的作用之际，中国一直在向海外增派维和人员，并计划在未来派出更多维和人员。
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