德媒文章：“危机总统”特朗普的五张面孔

德国《商报》网站1月3日刊发题为《危机总统》的文章称，唐纳德·特朗普担任美国总统的第一年就是一连串尖牙。在引发全球关注的事件中，与特朗普有关的每条快讯、每件引人愤怒的事情和每个令人惊讶的时刻都变成了一颗尖牙。特朗普自2017年1月20日上任以来已经制造了上百颗这样的尖牙。
文章称，特朗普喜欢挑衅、激怒别人并给人们带来惊讶。新年伊始，这位总统比以往更具有攻击性，多次对朝鲜、伊朗和巴基斯坦发起口头攻击。迄今为止，这位美国总统有哪些成就？在哪些方面目标落空？2018年，人们可以对特朗普抱有哪些期待？以下是一个概览。
热衷于雇用和解雇的总统
文章称，特朗普的用人情况就像比特币行情那样起伏不定。在特朗普任职的第一年，有15名高级官员被替换或被直接解职。
挑选几个例子：2017年2月，国家安全事务助理迈克尔·弗林因为没有如实汇报与俄方建立联系而辞职。联邦调查局局长詹姆斯·科米在5月被解职。事后他表示，他因为正在进行的“通俄门”调查受到了特朗普的逼迫。7月，白宫办公厅主任赖因斯·普里伯斯和白宫发言人肖恩·斯派塞离职。8月，特朗普的首席顾问斯蒂芬·班农离职。
文章称，这些事件也是特朗普圈子里一种长期冲突的写照，即全球主义者和民族主义者之间的冲突，温和派和激进派之间的冲突。
相反，副总统迈克·彭斯则毫不动摇，忠诚地站在特朗普一边。与作为总统家庭活广告的特朗普女儿伊万卡一道，彭斯可能会成为2018年把总统信息传递给民众的特朗普团队中最重要的人物。
实干家
文章称，认为特朗普当上美国总统后几乎不会有所成就的印象是错误的。虽然他在竞选中奉行的民粹主义经常因为就职后的现实情况而失败，例如在墨西哥边境建造隔离墙已经成为完全不确定的事情。在其他方面，特朗普就任总统后则留下了影响深远的痕迹。
文章称，其中包括让极端保守的法学家尼尔·戈萨奇在2017年春天担任最高法院大法官职务。这样一来，特朗普理想的法官终身有权决定诸如移民、死刑或拥有武器等有争议的基本问题。
随着国会通过了让美国企业可以在数十年间获益的大规模减税法案，特朗普得以在2017年末兑现了他的一个核心承诺。
文章称，他给前总统奥巴马的能源转型计划开倒车，支持在北极地区和墨西哥湾开采石油，推动废除网络中立原则，赦免了有种族主义嫌疑的强硬派警长乔·阿尔帕约。
世界舞台的挑衅者
文章称，2017年3月，默克尔与特朗普在白宫会晤，但这位美国总统拒绝配合德国总理摆出应有的拍照姿势。各类猜想层出不穷：蓄意羞辱？跨大西洋伙伴关系遭遇危机？据说，特朗普只是没听见摄影师们的要求。
文章称，这种过度狡辩的背后原因很简单：因为特朗普的外交政策如此不稳定，以至于他的每个姿态都被视为潜在的政策方向点。
文章称，2017年，特朗普坐实了自己不可预测的总统的名号。在打击“伊斯兰国”组织的战争中，他向阿富汗发射了美国最大的非核炸弹；他下令对叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的一座军事基地发动导弹袭击；因朝鲜一再试射导弹而多次用军事打击威胁朝鲜。
文章称，特朗普宣布，美国正式承认耶路撒冷为以色列首都，并着手把美国驻以色列大使馆迁往这座受战争困扰的圣城——这是对联合国的羞辱。
在特朗普上任的第一年，很多看似确定的事发生断裂，其中包括美国退出《巴黎协定》和跨太平洋伙伴关系协定。
文章称，人们不应幻想特朗普可以成为一个中庸的、为国际社会所驯服的总统。新年初始，他便开始表现得比以往更有攻击性，他针对巴基斯坦、伊朗政权和朝鲜发送了愤怒的推文。
危机管理者
“哈维”飓风在得克萨斯州造成了巨大损失，但特朗普应对自如，参与抗灾并前往洪水灾区。然而，他对狂袭波多黎各的飓风“玛丽亚”的应对简直是一场灾难。
文章称，在危急时期，一个国家特别需要一位能统领一切的领导人。正如小布什总统在2001年9·11事件后所做的那样。但是，特朗普使自己极易受到偏见、甚至意识形态错觉的指控：纽约恐怖袭击事件是由一名通过签证抽签来到美国的移民所为，但特朗普在所有细节调查清楚前就宣称，这证明了“移民制度的松懈”。相反，一名白人武器收藏者在拉斯维加斯举行的乡村音乐节上进行大屠杀后，特朗普却拒绝倾听民众希望加强枪支管理的呼声。
“国家暴民”
文章称，美国媒体将“提词器特朗普”和“推特特朗普”相区分，前者按照其顾问们的剧本工作，后者不受控制地接连发送侮辱性的推文。这位未经过滤的总统的另一面让人担忧：特别是当特朗普抨击对“通俄门”的调查是“猎巫行动”时，当他威胁要吊销媒体的执照时，当他传播反伊斯兰的煽动活动时，或者正如新年伊始之际，他夸耀他的“核按钮”要比金正恩的“大得多”的时候。
文章称，特朗普好像还没有从其有攻击性的2016年大选候选人的模式抽身。当今年国会中期选举时，这种情况可能会愈演愈烈。届时，特朗普又一次做回那个支持全国所有共和党人的助选人，用怒气，也用海量的推文。
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