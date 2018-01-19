美国会调查通俄门 班农“奉白宫之令”不答质询

美国总统特朗普的前首席战略顾问班农当地时间16日首次在众议院情报委员会接受“通俄门”调查质询。当天的闭门听证会长达10小时，但班农称得到了白宫指示，什么都不说。
美国司法部和国会目前都在对特朗普竞选班子是否与俄罗斯勾结展开调查，众议院情报委员会的调查是其中之一。对班农的质询不对外公开，“美国之音”称，在记者沃尔夫撰写的新书《烈火与愤怒：特朗普白宫内幕》中，班农称，总统的长子小唐纳德、现在担任白宫顾问的女婿库什纳及当时的竞选经理马纳福特竞选期间与一名俄罗斯律师会面以试图获得民主党总统候选人希拉里犯罪证据的行为是“叛国”。有关那次会面的内容是情报委员会询问班农的内容之一。美联社说，班农在接受质询时还被要求解释特朗普为何要解除前联邦调查局长科米的职务。消息人士称，众议院调查人员还想知道特朗普发布的一些行政命令的动机。《纽约时报》16日还爆料说，“通俄门”调查特别检察官穆勒上周已向班农发出传票，要求他在大陪审团面前做证。但福克斯新闻网17日说，为避免被大陪审团传唤，班农同意与穆勒面谈。
多家媒体称，班农在16日的质询中出具了证词，但拒绝回答有关他在白宫或在政府过渡时期就职时发生的事情，并称是白宫让他这样做，因为“行政特权”让总统可以选择不公开有关信息。《华盛顿邮报》说，班农在众议院的做证让调查人员困惑和失望。知情人士透露，他未带任何材料就来做证，并在听证会上说，如果议员们希望了解邮件和其他通信往来内容，去问别的证人吧。
16日的质询过后，民主党人指责白宫对班农施加影响，阻止他讲述在白宫工作期间的情况。众院情报委员会民主党籍高级成员希夫在听证会后的记者会上说， 证人按照白宫指示不回答问题，我们还是第一次看到，这实际是白宫发出的禁言令，如果白宫这么做，国会调查不可能有成果。
在被问及白宫是否告知班农不要回答某些问题时，白宫发言人桑德斯16日表示，所有有关对白宫的询问，国会必须事先咨询白宫，才能获得有关白宫的保密材料，“白宫一直全力配合调查，希望众议院与我们合作，确保国会获得对其有法律意义的信息”。
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