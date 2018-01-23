港媒：台湾经济永无止境地做白工

据港媒1月22日报道，法国作家卡缪小说“薛希沃特斯的神话”中，神祇们处罚薛希沃特斯，叫他把一块巨石推上山顶，巨石上山立即滚下来，薛希沃特斯就永无止境地重覆推石头。这故事很像现在的台湾经济，两岸关系卡住，排斥所有的两岸政策，所有拼经济的工程都像小说里的薛希沃特斯，穷尽一切力气，都在做白工。
报道称，蔡当局最近密集推出以“投资台湾”为题的活动，蔡英文喊出劳工最低薪资应从新台币3万元起跳。这都像在放烟火，新闻炒了几天就没了。台湾现在各行各业景气萎缩得严重，年轻人低薪、贫穷化冲击社会稳定。让许多人无法想像的是，台湾67万外劳日子都过得比台湾的大学毕业青年宽裕。怎么说？台湾基本工资一体适用本外劳，目前月薪新台币2万2千元，外劳月领新台币2万2吃住都由雇主负担，几乎是净收入。台湾年轻人月薪算新台币2万6千元、2万8千元，若在外租屋加上三餐，根本是“月光族”。去年台湾生育率居全球倒数第三就是这么来的，自己都活不下去了，如何结婚生子？
报道称，台湾最近不断传出夜市生意一落千丈，有人认为是陆客变少所致，摊商受访认为出手大方的陆客锐减固然是因素之一，景气下滑，台湾人购买力大减才是主因，顾客连买一份几十元的鸡排、珍珠奶茶都变得斤斤计较。近日更震撼的是，台中在短短1年多时间内，竟然倒闭了六家大型夜市，其中一家还是号称全台最大的“经贸文创观光夜市”。台北、高雄等一些老牌夜市都是惨澹经营。
报道称，目前台湾的景气，中南部、东部又比北部惨，在南台湾一带，两人套房民宿住一晚新台币一千元以下者比比皆是，东部住房率不到2成。由于退休军公教年金改革即将上路，各种观光、餐饮等行业都预估目前不是最惨，今年还会比去年更惨。根据台湾房屋比价平台屋比去年底的统计，目前全台有450多家民宿在网上求售，总待售金额超过123亿元，其中花莲民宿抛售最明显，达85家，其次为宜兰、台东，合计逾200家。
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