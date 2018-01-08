2017年新股发行创十年新高

日媒称，2017年全球范围内首次公开募股（IPO）数量比上一年增加了45%，发行新股1700多只，是自2007年金融危机以来最多的一年。中国和印度等亚洲国家的企业旺盛的上市欲望起到了带动作用。美英市场也出现复苏迹象。在全球市场迎来回暖局面的背景下，通过股市筹集资金的势头正在上升。
据《日本经济新闻》1月3日报道，据美国迪罗基公司统计，按照国家和地区划分，中国（含香港）2017年发行新股554只，增幅超过50%，在全球市场占比达32%，是2000年以来最多的一年。从金额看，全球新股发行共募得资金1965亿美元，增长44%。经济形势向好和日美欧央行的量化宽松也助推了全球股价上涨。
报道称，香港市场上技术股的发行尤其引人关注。众安在线财产保险股份有限公司股票上市募集资金高达17.5亿美元，创科技公司赴港IPO规模之最。此外，中国IT行业巨头腾讯控股旗下的电子阅读平台阅文集团也通过在香港上市募得约12亿美元的资金。运营汽车销售网站的易鑫集团在港交所的上市也是大动作。
印度市场的增幅更是高达76%，全年发行新股164只，尤其是保险、银行等金融领域新股发行量较大。印度股市也开始接近史上高位。莫迪总理推行的经济改革加快了市场环境的改善速度，企业上市变得越来越容易。日本市场2017年发行新股94只，与2016年的92只基本持平，连续两年低于印度。
2017年上市的企业中融资规模最大的是开发了“阅后即焚”照片分享应用程序的斯纳普公司，融资额达39亿美元。排名第二的是重返意大利米兰证交所的轮胎制造商倍耐力，该公司2015年被中国化工集团收购后退市。
《日本经济新闻》称，多数意见认为，2018年IPO市场仍将持续向好。在景气势头稳步扩大的背景下，中国市场IT企业上市意愿强烈，印度的国有企业民营化备受关注。民宿预订平台爱彼迎和全球最大的流媒体音乐服务平台斯波蒂菲公司也在研究上市事宜。
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