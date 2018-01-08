特朗普税改或引发各国为吸引资本投资大打税收战

加媒称，美国的公司税削减40%，这可能会开创跨国公司全面免税的新时代。如此激进的举措也许还可能产生巨大影响，大到足以导致对跨国公司完全免税，因为各国试图通过越来越低的税率来吸引资本投资。
加拿大《环球邮报》网站1月1日发表的文章称，那么问题是：我们已经陷入税收战争了吗？几年前已经看到了对这种情况的预警，当时有人发现全球性公司——比如星巴克、苹果和亚马逊——滥用税制结构来减少交给英国政府的税。这样的情况导致以下局面，即高额财产仅被征收极少的税，或者不用交税，进而导致极度贫困。
自1980年至今，在全球范围内，跨国公司的法定税率从平均38%下调至美国税改之前的23%。
另外，自本世纪初以来，非洲和亚洲的一些地区大打税收战，结果导致负税率，其目的是吸引资本投资。
文章认为，特朗普税改给加拿大人带来了重大挑战：这对加拿大税制相较于美国税制的竞争力是个打击。
加拿大跨国公司的税率目前是26%；而特朗普税改后，美国的税率将从35%下调至21%（再加上平均为3%的州税率）。
文章称，当然，加拿大和美国的跨国公司都不会按照这些法定税率纳税，因为它们会通过多种策略来降低税率。不过，在税改有利于美国跨国公司之前，加拿大税制曾经拥有优势。
《环球邮报》称，因为加拿大与多个“避税天堂”国家签订了协议，加拿大跨国公司有可能大幅削减税务账单。直到目前为止，此类协议使加拿大与美国相比具有显著优势。在美国，当企业把收入汇回国时，要缴纳35%的税。
不过，特朗普政府实施改革后将采取属地税收制。在该税制下，美国跨国公司总体上不用缴纳汇回税。
文章认为，此次改革还将影响美国跨国公司离岸账户里留存的2.6万亿美元资金。改革将把汇回税从35%下调至8%和15.5%，具体哪种税率取决于资产类型。
为了鼓励公司把节约的税金用于国内，特朗普改革通过实施加速折旧措施为购买设备提供补贴，补贴额高达购置成本的21%。资本收益税的税率也将下调，这对加拿大税制不利。
文章称，随着其他国家效仿，结果将是全世界的公司税税率都会下调。这种情况已经发生了：澳大利亚宣布，打算将其税率从30%下调至25%；法国也计划到2022年，将税率从33%削减到25%；英国将进一步减税，到2020年从20%下调至17%。
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