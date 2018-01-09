天价医疗逼美国人赴印度就诊

2008年10月，俄亥俄州65岁的音乐家兼视频制作人亨利•康恰克去验血。医生发现他的心脏有杂音，需要手术置换二尖瓣。他打电话给附近的克利夫兰诊所询问价格。报价是13万美元之巨，还不包括外科医生的费用。康恰克说，他的医疗保险在他满51岁时突然停了。他听到手术价格后震惊了。
需要在要么破产、要么死亡之间二选一之际，康恰克找到了第三个选项：印度。
2008年12月23日，康恰克在新德里著名私立医院因德拉布拉斯塔阿波罗医院成功进行了手术。整整三周的旅行，包括机票、住宿和医疗费用，共花了一万美元。
康恰克的故事听起来不太传统，但他不是个例。对支付医疗开支有困难的美国人来说，医疗旅行令人惊讶地成为常见选择。
医疗游客数量很难估计，但是一项政府调查显示，每年或有超过30万美国居民到国外医疗。美国人到国外接受治疗有很多原因，但最主要的原因是金钱。
对美国病人来说，印度尤其有吸引力，因为一些医院以不太昂贵的价格提供讲英语专家的高品质护理。
为了促进医护行业犮展，印度2005年6月推出了医疗签证，这已经成为该国一项大生意，且业务量激增。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost